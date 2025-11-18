Bewohner können in rumänisches Dorf zurück

Bei dem Angriff in der Nacht auf Montag gerieten ein Flüssiggastanker im ukrainischen Donau-Hafen Ismajil in Brand. In der Folge wurden zwei Dörfer auf der anderen Seite der Donau evakuiert. Es waren die ersten Evakuierungen in Rumänien aufgrund des Kriegs in der Ukraine.

Gemäß einer Risikoanalyse und Informationen von ukrainischen Kollegen sei beschlossen worden, „die Evakuierungsanordnung für das Dorf Ceatalchioi aufzuheben“, erklärten Rettungsdienste am Dienstag.