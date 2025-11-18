Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Russischer Angriff

Bewohner können in rumänisches Dorf zurück

Außenpolitik
18.11.2025 13:55
Der brennende Flüssiggastanker im ukrainischen Donau-Hafen Ismajil von der rumänischen Seite aus ...
Der brennende Flüssiggastanker im ukrainischen Donau-Hafen Ismajil von der rumänischen Seite aus gesehen.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

Nach der Evakuierung eines rumänischen Grenzdorfes wegen eines russischen Drohnenangriffs im nahen Süden der Ukraine können rund 200 Dorfbewohner wieder ihre Häuser beziehen.

0 Kommentare

Bei dem Angriff in der Nacht auf Montag gerieten ein Flüssiggastanker im ukrainischen Donau-Hafen Ismajil in Brand. In der Folge wurden zwei Dörfer auf der anderen Seite der Donau evakuiert. Es waren die ersten Evakuierungen in Rumänien aufgrund des Kriegs in der Ukraine.

Gemäß einer Risikoanalyse und Informationen von ukrainischen Kollegen sei beschlossen worden, „die Evakuierungsanordnung für das Dorf Ceatalchioi aufzuheben“, erklärten Rettungsdienste am Dienstag.

Risiko in Plauru nach wie vor „hoch“
Die Evakuierungsanordnung für das zweite rumänische Dorf, Plauru, blieb laut den Rettungsdiensten am Dienstag vorerst bestehen. Ukrainische Einsatzkräfte seien immer noch dabei, das Feuer auf dem Schiff im ukrainischen Hafen Ismajil zu bekämpfen, erklärten die Rettungsdienste. Das Risiko in Plauru sei nach wie vor „hoch“. Fünfzehn Einwohner des Dorfes waren angewiesen worden, ihre Häuser zu verlassen.

Hier werden die Flammen auf dem Frachtschiff gelöscht.
Hier werden die Flammen auf dem Frachtschiff gelöscht.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

Gefahr auch durch Trümmer abgeschossener Drohnen
Vor der Evakuierung hatten die Dorfbewohner über ihre Handys Warnmeldungen erhalten, in denen sie vor möglichen herunterfallenden Gegenständen nach dem Angriff gewarnt wurden. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Bukarest wurde jedoch „kein unbefugtes Eindringen in den nationalen Luftraum“ Rumäniens festgestellt.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Tanker in Brand
Nach russischem Angriff rumänisches Dorf evakuiert
17.11.2025

Zuvor war am vergangenen Freitag der russische Botschafter ins rumänische Außenministerium zitiert worden, nachdem mutmaßliche Drohnentrümmer von russischen Luftangriffen auf die Ukraine in Rumänien entdeckt worden waren. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 wurden wiederholt Drohnen im Luftraum des NATO-Mitgliedes Rumänien gesichtet und Fragmente abgestürzter Drohnen auf rumänischem Staatsgebiet gefunden.

In den vergangenen Wochen hatten neben Rumänien auch die NATO-Partner Polen und Estland das Eindringen von Drohnen oder Militärflugzeugen in ihren Luftraum gemeldet. Die EU sprach von einer russischen „Eskalation“. Auch an Flughäfen und Militäreinrichtungen in Deutschland und anderen EU-Ländern kommt es immer wieder zu Drohnenvorfällen, die Hintergründe sind unklar.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
210.013 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
205.555 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
200.567 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Gericht
Freigesprochene aus Fall Anna (12) festgenommen
639 mal kommentiert
Der erhobene Zeigefinger von Anwalt Mirsad Musliu hatte wenig Wirkung. Sein Mandant sitzt ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
619 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Außenpolitik
Beschwerde angekündigt
AfD verliert Markenrechte am Kürzel und Parteilogo
Russischer Angriff
Bewohner können in rumänisches Dorf zurück
Sabotage an Gleisen
Polen macht Kreml für Anschlag verantwortlich
Gesetz beschlossen
Hürden für Geschäftsmodell „Parkplatz-Abzocke“
Diplomatische Krise
Taiwan-Streit: Japan warnt eigene Bürger in China
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf