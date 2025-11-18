Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Andrang ist riesig

Wiener Christkindlmärkte locken 4 Mio. Besucher an

Wien
18.11.2025 13:29
Insgesamt können in der Bundeshauptstadt 14 große Weihnachtsmärkte besucht werden. Vor dem ...
Insgesamt können in der Bundeshauptstadt 14 große Weihnachtsmärkte besucht werden. Vor dem Wiener Rathaus locken zahlreiche Stände und der beliebte Herzerlbaum.(Bild: Zwefo)

Die Wiener werden auf den 14 großen Christkindlmärkten der Bundeshauptstadt voraussichtlich 125 Millionen Euro für Punsch, Maroni und Co. ausgeben. Dazu kommen die nicht unerheblichen Einnahmen durch Touristen.

0 Kommentare

Neben den Menschen aus der Stadt, die knapp 46 Prozent der Besucher ausmachen, kommen 30 Prozent aus den Bundesländern und 24 Prozent aus dem Ausland. Die meisten kommen wegen der Atmosphäre, treffen sich dort mit Freunden oder besuchen die zahlreichen Stände vor Ort.

Rund 900 Hütten und Stände
Konkret wollen 71 Prozent heuer mindestens einmal vorbeischauen – die meisten davon ein- bis zweimal, ein Viertel sogar wöchentlich oder öfter. Auf sie warten mehr als 900 Hütten bzw. Stände. Bei 180 davon kann gegessen oder getrunken werden. Die durchschnittlichen Ausgaben pro Besuch werden mit rund 30 Euro beziffert.

Ein Glühwein oder Punsch wird diesen Winter – je nach Getränk und dem genauen Inhalt – zwischen ...
Ein Glühwein oder Punsch wird diesen Winter – je nach Getränk und dem genauen Inhalt – zwischen 3,50 bis 7,50 Euro kosten.(Bild: Zwefo)

Maroni und Punsch führen Hitliste weiter an
Kulinarisch punkten bei den Besuchern die Klassiker Maroni (41 Prozent), Langos (35 Prozent) und gebrannte Mandeln (33 Prozent), geht aus der Umfrage der Wirtschaftskammer hervor. Bei den Getränken führen Punsch, Glühwein und Heiße Schokolade die Hitliste an.

Lesen Sie auch:
Wiens Christkindlmärkte sind bestens geschützt 
Umfassendes Konzept
So sollen Wiens Adventmärkte heuer sicher bleiben
15.11.2025
Start am Wochenende
Was Punsch und Glühmost am Christkindlmarkt kosten
18.11.2025
Besser daheim lassen
Christkindlmarkt als Belastungsprobe für Hunde
17.11.2025

Rathausplatz punktet bei Besuchern
Bei den beliebtesten Weihnachtsmärkten liegt der Christkindlmarkt am Rathausplatz vorne, gefolgt von Schloss Schönbrunn, dem Spittelberg, dem Weihnachtsdorf im Alten AKH und dem „Art Advent“ am Karlsplatz. Ebenfalls sehr geschätzt werden die Märkte beim Schloss Belvedere, im Türkenschanzpark und in den Blumengärten Hirschstetten.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
4° / 7°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
4° / 7°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
3° / 5°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
3° / 6°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
4° / 7°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
207.407 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
204.247 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
199.660 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Gericht
Freigesprochene aus Fall Anna (12) festgenommen
639 mal kommentiert
Der erhobene Zeigefinger von Anwalt Mirsad Musliu hatte wenig Wirkung. Sein Mandant sitzt ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
619 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Wien
Andrang ist riesig
Wiener Christkindlmärkte locken 4 Mio. Besucher an
Fragten nach Tschick
Aggro-Senior droht zwei Jugendlichen mit dem Tod
Krone Plus Logo
Wiener Traditionsklub
Mit dem Stadion auf Kurs, aber sportlich im Eck
Regionalliga Ost:
Sportclub im Tief – Gloggnitz bleibt die Sensation
Nach Gewalt-Serie
Frau flieht vor Partner: Festnahme mit 4 Promille!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf