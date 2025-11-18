Wiener Christkindlmärkte locken 4 Mio. Besucher an

Neben den Menschen aus der Stadt, die knapp 46 Prozent der Besucher ausmachen, kommen 30 Prozent aus den Bundesländern und 24 Prozent aus dem Ausland. Die meisten kommen wegen der Atmosphäre, treffen sich dort mit Freunden oder besuchen die zahlreichen Stände vor Ort.

Rund 900 Hütten und Stände

Konkret wollen 71 Prozent heuer mindestens einmal vorbeischauen – die meisten davon ein- bis zweimal, ein Viertel sogar wöchentlich oder öfter. Auf sie warten mehr als 900 Hütten bzw. Stände. Bei 180 davon kann gegessen oder getrunken werden. Die durchschnittlichen Ausgaben pro Besuch werden mit rund 30 Euro beziffert.