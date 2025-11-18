„Glaube ist groß! Wir genießen die Aufmerksamkeit“

Österreichs U17 kämpft am Dienstag (16.45 Uhr, live auf Sky Sport Austria) im WM-Achtelfinale gegen England um die Sensation. Mit Italien liegt Rot-Weiß-Rot an der Spitze, Moser in Torschützenliste auf Rang zwei. Abwehrstütze Ndukwe lobt die Energie seiner Youngsters.
„Damit haben nur wenige gerechnet, aber wir wollen um jeden Preis gewinnen. Diese Energie ist in der gesamten Mannschaft spürbar. Auch wenn wir der Underdog sind, erstarren wir ganz sicher nicht vor Ehrfurcht“, zeigt sich Verteidiger Ifeanyi Ndukwe selbstbewusst. Der am Dienstag mit Österreichs U17 im Achtelfinal-Hit auf England prallt.
