„Glaube ist groß! Wir genießen die Aufmerksamkeit“

„Damit haben nur wenige gerechnet, aber wir wollen um jeden Preis gewinnen. Diese Energie ist in der gesamten Mannschaft spürbar. Auch wenn wir der Underdog sind, erstarren wir ganz sicher nicht vor Ehrfurcht“, zeigt sich Verteidiger Ifeanyi Ndukwe selbstbewusst. Der am Dienstag mit Österreichs U17 im Achtelfinal-Hit auf England prallt.