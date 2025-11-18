So soll es mit der Wiener Event-Arena weitergehen

Vor einem Jahr herrschte im Dachgeschoß des Haas-Hauses am Wiener Stephansplatz Feierstimmung: Damals-noch-Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ), Wien-Holding-Chef Kurt Gollowitzer und der deutsche Boss des Veranstaltungsmultis CTS Eventim, Klaus-Peter Schulenberg, verkündeten, dass die oft vertagte und zurück an den Start geschickte Wien-Holding-Arena in St. Marx nun aber wirklich gebaut werde. Die Sparvorgaben der Stadt machen den Weg dorthin jedoch steiniger als gedacht.