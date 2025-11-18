Traditions-Hotel im Kurort ist zweites Mal pleite

In Bad Schallerbach bahnt sich die Schließung eines Traditions-Hotels ein. Betroffen ist das 1998 eröffnete „Grüne Türl“, über das beim Landesgericht Wels auf Eigenantrag ein Konkursverfahren eröffnet wurde. Derzeit deutet nur wenig auf eine Weiterführung des Betriebs hin. „Der Masseverwalter wird prüfen, ob eine Fortführung der Schuldnerin weitere Verluste für die Gläubiger bedeuten würde. Laut Schuldnerin ist von einer baldigen Gesamtschließung und Verwertung auszugehen“, so Alexander Meinschad vom KSV1870, der die Gläubiger vertritt.