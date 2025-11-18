Roxane Duran ist die neue „Jedermann“-Buhlschaft.

Die in Paris geborene Schauspielerin, französische und österreichische Staatsbürgerin, ist die neue Buhlschaft der Salzburger Festspiele.

Duran spielte in einer Reihe sehr bekannter Filme mit, darunter „Das weiße Band“ (2009), „Michael Kohlhaas“ (2013) oder „Mrs. Harris und ein Kleid von Dior“ (2022). Von 2017 bis 2019 spielte sie in der Serie „Riviera“ die Rolle der Adriana Clios.