Roxane Duran ist die neue „Jedermann“-Buhlschaft.

Die neue Buhlschaft steht fest: Die österreichisch-französische Schauspielerin übernimmt die legendäre Rolle von Deleila Piasko und wird im kommenden Jahr im „Jedermann“ der Salzburger Festspiele auf dem Domplatz auf der Bühne stehen.
Die in Paris geborene Schauspielerin, französische und österreichische Staatsbürgerin, ist die neue Buhlschaft der Salzburger Festspiele.
Duran spielte in einer Reihe sehr bekannter Filme mit, darunter „Das weiße Band“ (2009), „Michael Kohlhaas“ (2013) oder „Mrs. Harris und ein Kleid von Dior“ (2022). Von 2017 bis 2019 spielte sie in der Serie „Riviera“ die Rolle der Adriana Clios.
Neue Buhschaft für Hochmair
Sie folgt 2026 im dritten Jahr der „Jedermann“-Inszenierung des Kanadiers Robert Carsen als Gefährtin von Protagonist Philipp Hochmair auf Deleila Piasko, die diese Rolle zwei Saisonen lang verkörperte. Das wurde am Dienstag in Wien bekanntgegeben.
Bei der Pressekonferenz wurden „drei neue Frauen im Leben des Jedermann 2026“ präsentiert. Die beiden anderen sind Daniela Ziegler, die von Andrea Jonasson die Rolle von Jedermanns Mutter übernimmt, sowie Sylvie Rohrer in der Doppelrolle Ein armer Nachbar / Werke, die 2025 von Kathleen Morgeneyer gespielt wurde.
Fixpunkt der Salzburger Festspiele
Seit der Gründung der Salzburger Festspiele 1920 ist der „Jedermann“ von Hugo von Hofmannsthal ein Fixpunkt des Festivals. Das auf dem Domplatz gespielte Leben und Sterben des reichen Mannes hat wie kein anderes Stück die Unverwechselbarkeit der Festspiele geprägt.
Die Besetzungen der Hauptrollen wurden stets mit größter Aufmerksamkeit verfolgt. Im Folgenden ein paar statistische Auffälligkeiten: Über die gesamte Festspieldauer gesehen spielt ein Jedermann durchschnittlich vier Jahre (4,1) seine Rolle, die Buhlschaft nur etwas weniger als zweieinhalb Jahre (2,4). Seit 1999 hat sich die Rotation ein wenig beschleunigt: Seither beträgt die „Lebensdauer“ eines Jedermann drei Jahre, die einer Buhlschaft zwei Jahre (1,9).
Buhlschaften nur kurz dabei im Vergleich zum Jedermann
Mit zwölf Saisonen zwischen 1926 bis 1937 hält Dagny Servaes als Buhlschaft den En-suite-Rekord der längsten Hauptrolle. Am längsten durchdienender Jedermann war Walter Reyer (neun Saisonen, 1960 bis 1968), gefolgt von Peter Simonischek (acht Saisonen von 2002 bis 2009).
Seit 1999 brachten es Birgit Minichmayr, Brigitte Hobmeier, Dörte Lyssewski und Veronika Ferres auf jeweils drei Saisonen als Buhlschaft.
16 Mal wurde einer der beiden Protagonisten nach nur einer Saison ausgetauscht – zweimal betraf es den Jedermann, gleich 14 Mal seine Buhlschaft.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.