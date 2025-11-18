20 Messerstiche: So geht es dem verletzten Hund

Freitag wurde eine CT-Untersuchung des Kopfes durchgeführt, um die Verletzungen genauer abzuklären. „Die Wunden müssen abheilen, was er jetzt braucht, ist viel Ruhe“, so Zesar. Diese wird dem Hund auch gegeben – betreut wird der Vierbeiner von den immer gleichen Pflegern, zu denen er Vertrauen aufbauen kann.