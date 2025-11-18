Vorteilswelt
Sabotage in Polen

Kreml wollte wohl Zug in die Luft sprengen

Außenpolitik
18.11.2025 13:09

Nach dem Sprengstoffanschlag auf eine strategisch wichtige Bahnlinie nahe Warschau rechnet Polen nun damit, dass Moskau hinter dem Sabotageakt steckt. Dieser hätte noch deutlich schlimmer ausfallen sollen als angenommen.

0 Kommentare

Der Aufruhr war gewaltig, eine Sondersitzung des Komitees für nationale Sicherheit der Regierung wurde einberufen. Jacek Dobrzynski, Sprecher des Geheimdienstkoordinators in Warschau, erklärte später: Alles deute darauf hin, dass die Auftraggeber des Sabotageaktes die russischen Geheimdienste seien. Die Regierung geht davon aus, dass die Explosion unweit der Ortschaft Mika 100 Kilometer südöstlich von Warschau das Ziel hatte, einen Zug in die Luft zu sprengen.

Am Sonntag hatten bisher unbekannte Täter auf der Trasse von der Hauptstadt Warschau nach Lublin im Osten des Landes Gleise durch eine Sprengladung zerstört. Der Schaden wurde rechtzeitig von einem Lokführer bemerkt und an die Leitstelle gemeldet, die die Strecke vorübergehend sperrte. Es gab noch zwei weitere Beschädigungen der gleichen Trasse. Die Staatsanwaltschaft und der Geheimdienst ermitteln.

Ermittler untersuchen die durch die Explosion beschädigten Gleise.
Ermittler untersuchen die durch die Explosion beschädigten Gleise.(Bild: AFP/WOJTEK RADWANSKI)

„Die russischen Dienste wollen unsere Gesellschaft destabilisieren, sie wollen Angst verbreiten“, sagte Dobrzynski weiter. Die Ermittler würden die Angelegenheit jedoch vollständig aufklären.

Polizeifahrzeuge in der Nähe der betroffenen Gleise
Polizeifahrzeuge in der Nähe der betroffenen Gleise(Bild: AFP/WOJTEK RADWANSKI)

Über Polens Bahnnetz gehen Militärtransporte in die Ukraine
Im EU- und NATO-Land Polen, das einer der engsten politischen und militärischen Verbündeten der von Russland angegriffenen Ukraine ist, herrscht seit Kriegsbeginn Angst vor russischen Sabotageakten. Besonders das Eisenbahnnetz gilt als mögliches Ziel, denn viele Militärtransporte in die Ukraine laufen über Polen in das Nachbarland. Die jetzt betroffene Strecke führt zum Grenzort Dorohusk und von dort weiter in die Ukraine.

Im vergangenen Jahr hatte Polens Regierung bereits russische Geheimdienste für einen Großbrand in einem Einkaufszentrum in Warschau verantwortlich gemacht. Im Oktober wurden zudem acht Personen wegen des Vorwurfs, im Auftrag Moskaus Sabotageakte geplant und Spionage betrieben zu haben, festgenommen.

Porträt von krone.at
krone.at
