Mann soll versucht haben, Ehefrau zu erwürgen

Ein Familiendrama soll sich am Sonntagnachmittag in einem Haus in Bad Goisern zugetragen haben. Ein Streit um eine angekündigte Trennung der Frau ließ ihren Ehemann offenbar völlig ausrasten. Der 60-Jährige soll versucht haben, im Zuge einer Rangelei die beeinträchtige 57-Jährige zunächst mit einem Polster zu ersticken und dann zu erwürgen. Er sitzt nun in der Justizanstalt Wels in Untersuchungshaft.