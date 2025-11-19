Der Zauber des ersten Schnees

Wenn in den nächsten Tagen der Winter bis in die tiefsten Lagen grüßt, dann steckt für viele im ersten Schnee des Jahres auch etwas Zauberhaftes, Magisches. Noch so unschuldig, wie die Kindheitserinnerungen, die er weckt. Noch frei von all dem Unerfreulichen, das er auch mit sich bringt: zu dreckig in der Stadt, eine unberechenbare Naturgewalt in den Bergen. Aber vor allem in Zeiten des Klimawandels, wenn er – mal zu viel, mal zu wenig, mal zu flüchtig, mal als verheerendes Wetterextrem – immer ein entlarvender Gradmesser für die bereits eintretenden Veränderungen ist.