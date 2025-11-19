Der Zauber des ersten Schnees

„Es wohnt also eine formbildende Kraft in dem Leib der Erde, die hervorgeht mit dem Dunst, ein Lebensgeist, vergleichbar der menschlichen Seele.“ Diese poetische Erkenntnis mag nicht gerade wie aus der Feder eines Wissenschafters klingen. Und doch war es der Universalgelehrte Johannes Kepler, der sich im 17. Jahrhundert mit der sechseckigen Symmetrie der Schneeflocke beschäftigte – und mit ihrer Entstehung aus gefrorenem Wasserdampf. Mit diesem Wunderwerk der Natur, so unfassbar, dass auch er ein wenig zum Mystischen greifen musste.
Wenn in den nächsten Tagen der Winter bis in die tiefsten Lagen grüßt, dann steckt für viele im ersten Schnee des Jahres auch etwas Zauberhaftes, Magisches. Noch so unschuldig, wie die Kindheitserinnerungen, die er weckt. Noch frei von all dem Unerfreulichen, das er auch mit sich bringt: zu dreckig in der Stadt, eine unberechenbare Naturgewalt in den Bergen. Aber vor allem in Zeiten des Klimawandels, wenn er – mal zu viel, mal zu wenig, mal zu flüchtig, mal als verheerendes Wetterextrem – immer ein entlarvender Gradmesser für die bereits eintretenden Veränderungen ist.
Doch jetzt, jetzt kann man den Zauber noch wirken lassen. So wie der Schriftsteller Peter Altenberg einmal schrieb: „Ich will ihn betrachten, betrachten, betrachten, ihn mit meinen Augen stundenlang in meine Seele hineintrinken.“
Und die Lebensgeister erwachen lassen . . .
