Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kolumne

Der Zauber des ersten Schnees

Kolumnen
19.11.2025 06:30
Franziska Trost berichtet für die „Krone“ über unterschiedlichste Kultur-Themen. In ihren ...
Franziska Trost berichtet für die „Krone“ über unterschiedlichste Kultur-Themen. In ihren Kolumnen fängt sie regelmäßig ein, was unsere Leser bewegt.(Bild: Reinhard Holl, adobe.stock.com, Krone KREATIV)
0 Kommentare

„Es wohnt also eine formbildende Kraft in dem Leib der Erde, die hervorgeht mit dem Dunst, ein Lebensgeist, vergleichbar der menschlichen Seele.“ Diese poetische Erkenntnis mag nicht gerade wie aus der Feder eines Wissenschafters klingen. Und doch war es der Universalgelehrte Johannes Kepler, der sich im 17. Jahrhundert mit der sechseckigen Symmetrie der Schneeflocke beschäftigte – und mit ihrer Entstehung aus gefrorenem Wasserdampf. Mit diesem Wunderwerk der Natur, so unfassbar, dass auch er ein wenig zum Mystischen greifen musste.

Wenn in den nächsten Tagen der Winter bis in die tiefsten Lagen grüßt, dann steckt für viele im ersten Schnee des Jahres auch etwas Zauberhaftes, Magisches. Noch so unschuldig, wie die Kindheitserinnerungen, die er weckt. Noch frei von all dem Unerfreulichen, das er auch mit sich bringt: zu dreckig in der Stadt, eine unberechenbare Naturgewalt in den Bergen. Aber vor allem in Zeiten des Klimawandels, wenn er – mal zu viel, mal zu wenig, mal zu flüchtig, mal als verheerendes Wetterextrem – immer ein entlarvender Gradmesser für die bereits eintretenden Veränderungen ist.

Doch jetzt, jetzt kann man den Zauber noch wirken lassen. So wie der Schriftsteller Peter Altenberg einmal schrieb: „Ich will ihn betrachten, betrachten, betrachten, ihn mit meinen Augen stundenlang in meine Seele hineintrinken.“

Und die Lebensgeister erwachen lassen . . .

Porträt von Franziska Trost
Franziska Trost
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
218.243 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
210.881 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
204.129 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
754 mal kommentiert
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kolumne
Der Zauber des ersten Schnees
„Krone“-Kommentar
Große Packung, geringer Inhalt
„Krone“-Kommentar
Chile so fern, Problem so nah
„Krone“-Kommentar
Rückgang bei der Bevölkerung
„Krone“-Kommentar
Schießt uns zur WM und raus aus dem Novemberblues!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf