Bajaj sagt „Ja“ zu KTM, aber der Sparstift kommt

Landesrat traf Bajaj-Chef

Klarheit brachte der Besuch einer Wirtschaftsdelegation aus OÖ bei Bajaj in Indien, bei dem Landesrat Markus Achleitner (ÖVP) auf Rajiv Bajaj, CEO von Bajaj Auto, traf. Die neuen Mehrheitseigentümer sendeten mehrere positive Signale, in erster Linie durch Aussagen des Bajaj-Chefs: „KTM wird immer ein österreichisches Unternehmen bleiben, das führend in Forschung, Design sowie der Produktion spezialisierter Motorräder sein wird. Ich sehe KTM und Bajaj als jeweils eigenständig“, sagte Rajiv Bajaj beim Treffen mit Achleitner.