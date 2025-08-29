Mega Glücksspiel-Deal ist durch, aber mit Auflagen

Shops müssen verkauft werden

Bedenken hinsichtlich der dadurch entstehenden Konzentration am Markt für „Wettshops“ gab es allerdings schon vonseiten der Behörde. Das würde dem Wettbewerb schaden, da es dann regional zu große gemeinsame Marktanteile geben würde. Daher kann der Deal nicht ohne Auflagen über die Bühne gehen. Verlangt wird etwa der Verkauf von 20 in Tipicos Eigentum stehenden Wettshops, sie könnten von Konkurrenten übernommen werden. Auch 14 Franchise-Geschäfte müssen künftig unter neuem Namen geführt werden.