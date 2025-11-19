Prohaska endlich abgelöst: „Zeit ist es geworden!“

Die Quali war souverän, nicht immer glanzvoll, aber effektiv. Gegen tief stehende, kompakte Gegner wie es Bosnien, Rumänien und Zypern sind, tun wir uns eben schwerer, unser Spiel durchzuziehen. Aber wir haben Wege gefunden, enge Partien für uns zu entscheiden. Und das zählt. Gestern hat das Team Nervenstärke bewiesen, gezeigt, dass es auch Schnittspiele meistern kann. Die Freude nach Abpfiff hat gezeigt, wie groß der Stein war, der allen von Herzen gefallen ist – Spieler, Funktionäre, Fans, alle haben sich danach gesehnt. Und alle haben diesem Ziel alles untergeordnet, speziell die Arrivierten um Arnautovic und Alaba. Da kann David noch so viele Champions-League-Titel holen – eine WM-Teilnahme mit dem eigenen Land ist eines der speziellsten Dinge, die man als Fußballer erreichen kann, das wird einen hohen Stellenwert für ihn haben.