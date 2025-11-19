Prohaska endlich abgelöst: „Zeit ist es geworden!“

WM, wir kommen! „Krone“-Kolumnist Herbert Prohaska ist endlich abgelöst, zieht den Hut vor dem ÖFB-Team und freut sich schon auf die Auslosung.
Gott sei Dank hat das Warten jetzt endlich ein Ende – und ich bin nicht mehr der letzte österreichische Teamchef bei einer WM. Zeit ist es geworden, Glückwunsch an das Team und Ralf Rangnick, ich vergönne es ihnen von ganzem Herzen! Weil sie über die letzten Jahre vieles richtig gemacht haben, sich stetig verbessert haben. Dass wir so bei der Auslosung aus Topf eins gezogen worden, Krachern aus dem Weg gegangen sind, war der erste Schritt.
Die Quali war souverän, nicht immer glanzvoll, aber effektiv. Gegen tief stehende, kompakte Gegner wie es Bosnien, Rumänien und Zypern sind, tun wir uns eben schwerer, unser Spiel durchzuziehen. Aber wir haben Wege gefunden, enge Partien für uns zu entscheiden. Und das zählt. Gestern hat das Team Nervenstärke bewiesen, gezeigt, dass es auch Schnittspiele meistern kann. Die Freude nach Abpfiff hat gezeigt, wie groß der Stein war, der allen von Herzen gefallen ist – Spieler, Funktionäre, Fans, alle haben sich danach gesehnt. Und alle haben diesem Ziel alles untergeordnet, speziell die Arrivierten um Arnautovic und Alaba. Da kann David noch so viele Champions-League-Titel holen – eine WM-Teilnahme mit dem eigenen Land ist eines der speziellsten Dinge, die man als Fußballer erreichen kann, das wird einen hohen Stellenwert für ihn haben.
Ich bin schon gespannt auf die Auslosung, habe aber keine Angst. Denn: Unter Rangnick kann ich mich an kein einziges Spiel erinnern, in dem wir wirklich chancenlos waren. Daher kann sich ganz Österreich sehr auf diese Endrunde freuen!
