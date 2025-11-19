Gerichtslehrling drohte mit Amoklauf: Bewährung

Mädchen wollte keine Beziehung

„Ich mochte das Mädchen am Anfang sehr. Wir haben viel miteinander geschrieben. Dann hat sie gesagt, sie hat einen anderen kennengelernt. Da konnte ich meine Emotionen nicht kontrollieren“, sagt der junge Mann mit leiser Stimme. Per Chat-Nachricht kündigte er ihr und einem zweiten Mädchen gegenüber an: „Ihr werdet alle sterben.“ Und er hätte vor, einen Amoklauf in der Berufsschule zu machen.