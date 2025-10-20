Täter flüchtet nach Überfall auf Glücksspiel-Lokal

Alarm in St. Pölten! Mitten in der Nacht hat ein Unbekannter ein Glücksspiel-Lokal überfallen. Der Bewaffnete flüchtete mit Bargeld in unbekannter Höhe. Nun ersucht die Polizei um Hinweise.
Der Überfall ereignete sich bereits vergangenen Mittwoch. Gegen 2.30 Uhr betrat ein mit einem Schlauchtuch maskierter Mann das Lokal. Mit gezückter Waffe forderte er auf Deutsch, aber mit stark ausländischem Akzent von den beiden Angestellten Bargeld. Mit seiner Beute flüchtete er danach in unbekannte Richtung. Die beiden Mitarbeiter blieben unverletzt, erlitten aber einen Schock.
Bevölkerung um Hinweise gebeten
Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ergebnislos. Die Raubgruppe des Landeskriminalamts hat mittlerweile die Ermittlungen übernommen. Gesucht wird ein zwischen 25 und 40 Jahre alter, circa 1,80 Meter großer Mann mittlerer Statur. Er war zum Tatzeitpunkt dunkel bekleidet, trug eine Baseballkappe und eine Kapuzenjacke. Hinweise werden unter 059133/30-3333 entgegengenommen.
