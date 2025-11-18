Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit „stillem Song“

Paul McCartney protestiert gegen KI-erzeugte Musik

Digital
18.11.2025 10:13
Bei dem zwei Minuten und 45 Sekunden langen „stillen Song“ handelt es sich um eine Aufnahme der ...
Bei dem zwei Minuten und 45 Sekunden langen „stillen Song“ handelt es sich um eine Aufnahme der Stille aus einem menschenleeren Tonstudio.(Bild: Ian West / PA / picturedesk.com)

Die britische Musiklegende Paul McCartney hat sich mit einem „stillen Song“ einer Initiative Tausender Musiker zum Schutz von Urhebern angeschlossen. Das Stück des Ex-Beatles mit dem Titel „(Bonus Track)“ werde anlässlich der Neuauflage des sogenannten stillen Albums mit dem warnenden Titel „Is This What We Want?“ (Ist es das, was wir wollen) am 8. Dezember erscheinen, wie die gleichnamige Initiative mitteilte.

0 Kommentare

Das Stück ist McCartneys erstes neues Werk seit fünf Jahren. Bei dem zwei Minuten und 45 Sekunden langen „stillen Song“ handelt es sich um eine Aufnahme der Stille aus einem menschenleeren Tonstudio. Zu hören sind lediglich Bandrauschen und Klickgeräusche.

Der 83-jährige Ex-Beatle hatte bereits zusammen mit 400 Künstlern einen offenen Brief an die britische Regierung unterzeichnet. Die Regierung von Premierminister Keir Starmer wird darin aufgefordert, die britische Musikindustrie zu schützen. Zu den Unterzeichnern gehören neben McCartney weitere Stars wie Elton John, Coldplay und Dua Lipa.

Mehr als tausend Künstler beteiligt
An dem „stillen Album“ sind mehr als tausend Künstler beteiligt, darunter britische Star-Musiker wie Kate Bush, Annie Lennox und Damon Albarn, Jamiroquai und Max Richter. Es wurde erstmals im Februar an dem Tag veröffentlicht, an dem die Frist für die öffentlichen Konsultationen zum neuen Urheberrechtsgesetz in Großbritannien endete.

Die Neuauflage des „stillen Albums“ als Vinyl-Platte enthält der Webseite zufolge Aufnahmen, die in leeren Studios und Konzertsälen entstanden sind. Sie sollen demnach die Auswirkungen veranschaulichen, „die die Vorschläge der Regierung unserer Meinung nach auf den Lebensunterhalt von Musikern haben würden“. Starmers Regierung unterstützt einen Gesetzentwurf, der darauf abzielt, eine Ausnahme vom gesetzlich verankerten Urheberrecht zu schaffen, um die Nutzung kreativer Inhalte für das Training von KI-Sprachmodellen zu erleichtern. Die Tech-Unternehmen müssten dann weder die Genehmigung von Urhebern einholen noch diese vergüten.

Lesen Sie auch:
Den Umfrage-Teilnehmern wurden drei Songs vorgespielt – zwei von einer KI und einer von Menschen ...
97 Prozent irren
Studie: Kaum jemand erkennt KI-generierte Musik
13.11.2025
Urteil in Deutschland
ChatGPT darf Liedtexte nicht ohne Lizenz nutzen
11.11.2025
Mysteriöser KI-Cowboy
Lied wird zum Hit, doch Sänger existiert gar nicht
11.11.2025

In Deutschland hatte kürzlich ChatGPT-Entwickler OpenAI vor Gericht eine Niederlage gegen die Verwertungsgesellschaft Gema erlitten. In dem Urteil des Gerichts in München hieß es vergangene Woche, das auf KI spezialisierte US-Unternehmen habe im Fall mehrerer bekannter Lieder die entsprechenden Texte in seinem Chatbot „unberechtigt“ vervielfältigt. Die Gema wertete die Entscheidung als „Meilenstein auf dem Weg zu einer fairen Vergütung für Urheberinnen und Urheber in ganz Europa“.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Elton JohnDua LipaPaul McCartney
The BeatlesColdplay
Regierung
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Interessant: In unserem Balkonkraftwerk-Dauertest geht es im Herbst mit der Selbstversorgung ...
Krone Plus Logo
Solarbank im Dauertest
Balkonkraftwerk im Herbst: Kehrt Ernüchterung ein?
Das deutsche Start-up Helsing ist auf den militärischen Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) ...
Helsing will Allianzen
Autozulieferer: Geheime Reserve für Militärdrohnen
Genau wie die US-Tarnkappenbomber der B-2- und B-21-Reihe verzichtet der „Mysteriöse Drache“ auf ...
Krone Plus Logo
Als „Wingman“ für J-20
China enthüllt Stealth-Drohne „Mysteriöser Drache“
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Fake oder echt? Eine Katze mit einem Fisch
Krone Plus Logo
KI verzerrt den Alltag
Alles Lüge! Was ist auf Social Media noch echt?
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
203.230 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
201.059 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
198.068 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Gericht
Freigesprochene aus Fall Anna (12) festgenommen
640 mal kommentiert
Der erhobene Zeigefinger von Anwalt Mirsad Musliu hatte wenig Wirkung. Sein Mandant sitzt ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
619 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Digital
Mit „stillem Song“
Paul McCartney protestiert gegen KI-erzeugte Musik
Strategische Autonomie
EZB-Direktor betont Vorteile des digitalen Euro
Mit TikTok zu Franco
Wie rechte Influencer Spaniens Jugend beeinflussen
Weiter auf Talfahrt
Bitcoin verlor innerhalb von 24 Stunden 5% an Wert
Einzige Lizenz
Minecraft-Saft erobert von St. Pölten aus Europa

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf