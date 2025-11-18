Paul McCartney protestiert gegen KI-erzeugte Musik

Die Neuauflage des „stillen Albums“ als Vinyl-Platte enthält der Webseite zufolge Aufnahmen, die in leeren Studios und Konzertsälen entstanden sind. Sie sollen demnach die Auswirkungen veranschaulichen, „die die Vorschläge der Regierung unserer Meinung nach auf den Lebensunterhalt von Musikern haben würden“. Starmers Regierung unterstützt einen Gesetzentwurf, der darauf abzielt, eine Ausnahme vom gesetzlich verankerten Urheberrecht zu schaffen, um die Nutzung kreativer Inhalte für das Training von KI-Sprachmodellen zu erleichtern. Die Tech-Unternehmen müssten dann weder die Genehmigung von Urhebern einholen noch diese vergüten.