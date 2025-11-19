Vorteilswelt
203,36 Millionen

Rekord! Klimt-Porträt schreibt Auktionsgeschichte

Kultur
19.11.2025 06:36

Der verstorbene Wiener Maler Gustav Klimt hat am Dienstagabend bei Sotheby‘s in New York Auktionsgeschichte geschrieben. Nach einem langen und aufregenden Bietergefecht wurde das Gemälde „Bildnis Elisabeth Lederer“ für 205 Mio. Dollar verkauft. 

0 Kommentare

Das Spätwerk bricht mit dem Verkaufswert laut Auktionator zahlreiche Rekorde und ist damit das bei weitem teuerste je verkaufte Klimt-Gemälde. Der Wert von „Bildnis Elisabeth Lederer“ liegt eigentlich bei rund 130 Mio. Euro.

Klimts „Blumenwiese“, die auf 80 Mio. Dollar geschätzt worden war, wurde um 75 Millionen versteigert. Ausständig war noch „Waldabhang in Unterach am Attersee“, das auf 70 Mio. Dollar geschätzt worden war. Alle Gemälde stammten aus der Sammlung des verstorbenen Milliardärs Leonard A. Lauder. 

Der Auktionsrekord von Gustav Klimt wurde am Dienstagabend in New York übertroffen.
Der Auktionsrekord von Gustav Klimt wurde am Dienstagabend in New York übertroffen.

Drei weitere Rekordsummen
Den Klimt-Auktionsrekord hielt bisher das Gemälde „Dame mit Fächer“, das 2023 bei Sotheby’s in London für umgerechnet 108,4 Millionen US-Dollar den Besitzer wechselte. Nicht offiziell, weil im Rahmen von Privatverkäufen erzielt, sind drei weitere Rekordsummen, die nun ebenfalls übertroffen wurden: 2006 wurde das Porträt „Adele Bloch-Bauer I“ zu einem kolportierten Preis von 135 Millionen Dollar an Ronald Lauder, den jüngeren Bruder von Leonard A. Lauder, verkauft. 2017 soll der US-Medienstar Oprah Winfrey „Adele Bloch-Bauer II“ um 150 Millionen Dollar an einen chinesischen Käufer veräußert haben. Noch höher wird der Wert der „Wasserschlangen II“ eingeschätzt, die 2015 laut Branchenkreisen zwischen 170 und 200 Millionen Dollar erzielt haben sollen.

