Rekord! Klimt-Porträt schreibt Auktionsgeschichte

Drei weitere Rekordsummen

Den Klimt-Auktionsrekord hielt bisher das Gemälde „Dame mit Fächer“, das 2023 bei Sotheby’s in London für umgerechnet 108,4 Millionen US-Dollar den Besitzer wechselte. Nicht offiziell, weil im Rahmen von Privatverkäufen erzielt, sind drei weitere Rekordsummen, die nun ebenfalls übertroffen wurden: 2006 wurde das Porträt „Adele Bloch-Bauer I“ zu einem kolportierten Preis von 135 Millionen Dollar an Ronald Lauder, den jüngeren Bruder von Leonard A. Lauder, verkauft. 2017 soll der US-Medienstar Oprah Winfrey „Adele Bloch-Bauer II“ um 150 Millionen Dollar an einen chinesischen Käufer veräußert haben. Noch höher wird der Wert der „Wasserschlangen II“ eingeschätzt, die 2015 laut Branchenkreisen zwischen 170 und 200 Millionen Dollar erzielt haben sollen.