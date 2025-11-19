Große Packung, geringer Inhalt

Die nicht ganz neuen Absichten der Regierung für die Strompreise könnten keine guten sein. Der erste Verdacht, dass an der Sache vielleicht etwas faul ist, kam auf, als Neos-Manager Yannick Shetty den sperrigen, aber korrekten Begriff „Elektrizitätswirtschaftsgesetz“ in „Billigstromgesetz“ umwandelte. Da ahnt jeder, der schon einmal bei einer Billigfluglinie ein Ticket gebucht hat, was das bedeutet: Bis man samt Gepäck in der Luft ist, hat man ein Vielfaches des ursprünglichen Preises hingelegt. Und dann bekommt man nicht einmal etwas zum Knabbern und Trinken.