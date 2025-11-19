WKO-Krise: ÖGB-Chef verteidigt Sozialpartnerschaft

Die schwere Krise in der Wirtschaftskammer bringt auch die Sozialpartnerschaft, diese in Österreich seit so vielen Jahrzehnten gelebte und gepflegte Zusammenarbeit von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, gefährlich ins Trudeln. Nun meldet sich mit dem Gewerkschaftspräsidenten Wolfgang Katzian der wichtigste Akteur auf Arbeitnehmerseite erstmals zu Wort – mit einem flammenden Plädoyer für die Sozialpartnerschaft.
Der Wirtschaftskammer wolle er nichts öffentlich ausrichten, er hoffe aber, dass man dort rasch wieder Tritt fasse, so der 69-jährige ÖGB-Präsident.
„Selbsternannte ,Superdemokraten‘“
Am schädlichsten an der ganzen Debatte sei, dass von manchen jetzt auch gleich die Sozialpartnerschaft in Frage gestellt werde, sagt der oberste Gewerkschafter erbost, dass „selbsternannte ,Superdemokraten‘ wieder einmal die ,Zwangsmitgliedschaft‘ bei den Kammern“ kritisieren. Da schwinge auch deutliche Kritik an der Sozialpartnerschaft mit, wonach sie „ein Auslaufmodell, veraltet und komplett verfehlt“ wäre.
Gegen dieses negative Bild stemmt sich Katzian mit Wucht: „Die Sozialpartnerschaft war nicht nur maßgeblicher Treiber unseres einzigartigen Arbeits- und Sozialsystems“, ihr sei es auch zu verdanken, „dass Beschäftigte im Betrieb mitbestimmen können und nicht allein der Willkür von Umsätzen unterlegen sind“, wie er Dienstagabend auch beim Bundesforum der Teilgewerkschaft GPA im Wiener Austria Center betonte.
Kammer-Pflichtmitgliedschaft muss bleiben
In der Diskussion um die Pflichtmitgliedschaft bei der Wirtschaftskammer bezieht Katzian eine klare Position: „Ohne Pflichtmitgliedschaft der Unternehmen in der Wirtschaftskammer gäbe es keine Kollektivverträge.“
Und ohne Kollektivverträge, sagt der Arbeitnehmervertreter, „würde jeder Betrieb das zahlen, was er will, würde der Wettbewerb auf dem Rücken der Arbeitnehmer ausgetragen“.
Ohne Pflichtmitgliedschaft der Unternehmen in der Wirtschaftskammer gäbe es keine Kollektivverträge.
ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian
An der Pflichtmitgliedschaft und der Sozialpartnerschaft nicht rütteln – soll und kann also alles beim Alten bleiben? Katzian: „Nein, wir müssen uns immer selbst hinterfragen, die Strukturen weiterentwickeln.“
Entscheidende Schritte gemeinsam mit der neuen WKO-Präsidentin Martha Schultz weiterzukommen – da ist der Ober-Gewerkschafter zuversichtlich. Man wird sich „zeitnah“ treffen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.