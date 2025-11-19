WKO-Krise: ÖGB-Chef verteidigt Sozialpartnerschaft

„Selbsternannte ,Superdemokraten‘“

Am schädlichsten an der ganzen Debatte sei, dass von manchen jetzt auch gleich die Sozialpartnerschaft in Frage gestellt werde, sagt der oberste Gewerkschafter erbost, dass „selbsternannte ,Superdemokraten‘ wieder einmal die ,Zwangsmitgliedschaft‘ bei den Kammern“ kritisieren. Da schwinge auch deutliche Kritik an der Sozialpartnerschaft mit, wonach sie „ein Auslaufmodell, veraltet und komplett verfehlt“ wäre.