Wie sehr in Gefängnissen der Handy-Schmuggel blüht

„Leider ist es ein offenes Geheimnis, dass es trotz intensiver Kontrollen Handys in Justizanstalten gibt“, sagte eine Grazer Staatsanwältin kürzlich beim Auftakt eines laufenden Prozesses gegen zwei Karlau-Häftlinge, die von ihren Zellen aus mit Smartphones einen großen Drogenring orchestriert haben (wir haben berichtet). Was nach einem filmreifen Coup klingt, ist aber bei weitem keine Seltenheit.