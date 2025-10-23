21-Jähriger verprasste Darlehen bei Glücksspiel

Mit 27.000 Euro in der Kreide

Die beiden Opfer, bei denen es sich um ehemalige Mitschüler des Angeklagten handelt, zögerten nicht. Zumal ihnen der angeblich in Not geratene „Freund“ stets versicherte, alles zurückzuzahlen. Und so halfen sie ihm immer wieder finanziell aus, bis er am Ende mit 27.000 Euro in der Kreide stand. Als nach Monaten noch immer kein Geld floss, zeigten sie den falschen Fünfziger an.