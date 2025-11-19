Hochmair-Ex packt über Zeit an Seite des Stars aus

Kommenden Festspiel-Sommer wird Philipp Hochmair eine neue Frau küssen. Auf der Bühne in der Rolle des Jedermanns und wohl auch abseits der Bühne. Über sein Privatleben verrät der Schauspielstar selten Details. Schilderungen seiner Ex-Lebenspartnerin lassen nun tief über das Leben an der Seite des Stars blicken.
Er lebe ohne festen Wohnsitz und ohne dauerhafte Beziehung. So steht es zumindest in seiner Biografie geschrieben. Wie die „Krone“ erfuhr, zerbrach die Beziehung zu seiner Lebenspartnerin Lisi Brandlmaier nach rund sieben gemeinsamen Jahren.
