Hochmair-Ex packt über Zeit an Seite des Stars aus

Kommenden Festspiel-Sommer wird Philipp Hochmair eine neue Frau küssen. Auf der Bühne in der Rolle des Jedermanns und wohl auch abseits der Bühne. Über sein Privatleben verrät der Schauspielstar selten Details. Schilderungen seiner Ex-Lebenspartnerin lassen nun tief über das Leben an der Seite des Stars blicken.