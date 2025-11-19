Sexuelle Belästigung im Rathaus Linz: Rauswurf!

„Du gehörst vergenusszwergelt“ oder „Du bist ein gescheites Genusszwergerl“ – zwischen diesen beiden Sprüchen liegen inhaltlich Welten. Und genau darum geht’s: Ein alleinstehender Vertragsbediensteter des Linzer Magistrats hatte eine deutlich jüngere Kollegin während der Einschulung mit seinem missglückten „Kompliment“ sexuell belästigt. Die Frau wandte sich an die Dienstaufsicht.