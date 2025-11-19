Vorteilswelt
Von wegen „Kompliment“

Sexuelle Belästigung im Rathaus Linz: Rauswurf!

Oberösterreich
19.11.2025 06:00
Der Fall von sexueller Belästigung hatte sich im Neuen Rathaus der Stadt Linz zugetragen. Der Bedienstete wurde nach seiner unpassenden Bemerkung gekündigt.

Ein Vertragsbediensteter (45) wurde wegen eines laut ihm „missglückten Kompliments“ einer jungen Mitarbeiterin gegenüber vom Linzer Magistrat gekündigt. Er behauptet, es war Missverständnis – doch das Gericht entschied ganz anders.

„Du gehörst vergenusszwergelt“ oder „Du bist ein gescheites Genusszwergerl“ – zwischen diesen beiden Sprüchen liegen inhaltlich Welten. Und genau darum geht’s: Ein alleinstehender Vertragsbediensteter des Linzer Magistrats hatte eine deutlich jüngere Kollegin während der Einschulung mit seinem missglückten „Kompliment“ sexuell belästigt. Die Frau wandte sich an die Dienstaufsicht.

Linz
BelästigungRauswurf

Oberösterreich

krone.tv

Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
217.812 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
210.603 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
203.689 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
700 mal kommentiert
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Krone Plus Logo
Judo-Final-Four
„Ganz Österreich ist gegen die Galaxy Tigers!“
„Krone“ in Indien
Bajaj sagt „Ja“ zu KTM, aber der Sparstift kommt
Krone Plus Logo
Von wegen „Kompliment“
Sexuelle Belästigung im Rathaus Linz: Rauswurf!
Aktien transferiert:
Bajaj hat KTM jetzt vollständig übernommen
Schwerer Unfall
Junger Alkolenker „unterrichtet“ Fahrschüler
