Diesen Luxus gönnt Hirscher seinem ÖSV-Talent

Die Norweger Henrik Kristoffersen, Timon Haugan oder auch der Andorraner Joan Verdu – es ist ein erlauchter Kreis, in dem auch ein Radstädter Skifahrer als Teamkollege gilt: Florian Neumayer. Seit April ist der 19-Jährige offiziell Athlet von Marcel Hirschers Team VAN DEER-Red Bull Sports. Das kleine, aber sehr erlesene Team war für den 19-Jährigen in Sachen Möglichkeiten ein kräftiger Schritt nach vorne. Das betrifft einerseits das Material. Bei einem Firmenchef mit dem Namen Hirscher kein Wunder. Der Annaberger galt schon in Teil eins seiner aktiven Karriere als extremer Tüftler.