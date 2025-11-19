„Du hast hier alles, was das Herz begehrt“

Für Österreichs Tennis-Herren wird es Mittwoch ernst. Um 16 Uhr steht das Viertelfinale beim Daviscupfinale gegen Italien an. Das Rundum ist gewaltig. „Hier hast du alles, was das Herz begehrt“, freut sich Lucas Miedler, der mit dem Team von mehreren hundert rot-weiß-roten „Tifosi“ unterstützt werden wird – darunter auch von Michaela Kirchgasser.