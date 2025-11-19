Vorteilswelt
Noten der ÖFB-Helden

Bärenstark! Retter Gregoritsch blieb vorne eiskalt

Fußball International
19.11.2025 06:34
Österreichs Startelf für das letztendlich erfolgreich bestrittene WM-Quali-Finale gegen Bosnien ...
Österreichs Startelf für das letztendlich erfolgreich bestrittene WM-Quali-Finale gegen Bosnien und Herzegowina

Zeugnisverteilung nach dem 1:1-Remis gegen Bosnien und Herzegowina, das Österreich die erste WM-Teilnahme seit 1998 eingebracht hat – das ÖFB-Nationalteam unter der Lupe von „Krone“-Redakteur Lukas Schneider!

NOTENSCHLÜSSEL: 6 – Weltklasse, 5 – sehr stark, 4 – stark, 3 – Durchschnitt, 2 – schwach, 1 – nicht sein Tag, 0 – zu kurz eingesetzt.

Alexander Schlager – 3
Wurde kaum geprüft – keine optimale Faustabwehr vor dem 0:1. Beim Gegentreffer passte die Abstimmung vor dem Tor nicht.

Konrad Laimer – 3
Bei den Bayern zeigte er als Rechtsverteidiger schon Top-Leistungen. Davon war aber nur wenig zu sehen. Hinten nicht immer sattelfest, nach vorne wurde er zu selten gefährlich. Sein aberkanntes Tor war bitter.

Konrad Laimer
Konrad Laimer(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Philipp Lienhart – 4
Im Zweikampf steckte er nicht zurück, hatte Superstar Dzeko gut im Griff.

Kevin Danso – 4
Dem Tottenham-Legionär war die Nervosität mit einem unsauberen Passspiel in der Anfangsphase anzusehen. Danach fing er sich.

Kevin Danso
Kevin Danso(Bild: GEPA)

Phillipp Mwene – 4
Die meisten Angriffe gingen über seine Seite. Seine Flanken sorgten immer wieder für Gefahr – stark.

Nicolas Seiwald – 3
War bei den zweiten Bällen gefordert, im Zentrum aber auch schon präsenter.

Nicolas Seiwald
Nicolas Seiwald(Bild: GEPA)

Xaver Schlager – 3
Bemühte sich, sein Pass vor einem Konter landete jedoch im Out, was schmerzte.

Patrick Wimmer – 3
Spielte sich gut frei, traf aber nicht immer die richtige Entscheidung.

Patrick Wimmer
Patrick Wimmer(Bild: GEPA)

Christoph Baumgartner – 2
Viel zu wenige Impulse für seine Verhältnisse.

Marcel Sabitzer – 4
Er war anfangs nicht im Spiel, nach der Pause viel aktiver. Top-Flanke zum Ausgleich.

Marcel Sabitzer
Marcel Sabitzer(Bild: GEPA)

Marko Arnautovic – 4
Kämpferisch haute „Arnie“ auf dem Platz alles rein.

Michael Gregoritsch – 5
Sein Tor ist unbezahlbar.

Michael Gregoritsch
Michael Gregoritsch(Bild: AP/Heinz-Peter Bader)

Stefan Posch – 3
Souverän.

Romano Schmid – 3
Unauffällig.

Schöpf – 0
zu kurz eingesetzt

Porträt von Lukas Schneider
Lukas Schneider
