Bärenstark! Retter Gregoritsch blieb vorne eiskalt

Zeugnisverteilung nach dem 1:1-Remis gegen Bosnien und Herzegowina, das Österreich die erste WM-Teilnahme seit 1998 eingebracht hat – das ÖFB-Nationalteam unter der Lupe von „Krone“-Redakteur Lukas Schneider!
NOTENSCHLÜSSEL: 6 – Weltklasse, 5 – sehr stark, 4 – stark, 3 – Durchschnitt, 2 – schwach, 1 – nicht sein Tag, 0 – zu kurz eingesetzt.
Alexander Schlager – 3
Wurde kaum geprüft – keine optimale Faustabwehr vor dem 0:1. Beim Gegentreffer passte die Abstimmung vor dem Tor nicht.
Konrad Laimer – 3
Bei den Bayern zeigte er als Rechtsverteidiger schon Top-Leistungen. Davon war aber nur wenig zu sehen. Hinten nicht immer sattelfest, nach vorne wurde er zu selten gefährlich. Sein aberkanntes Tor war bitter.
Philipp Lienhart – 4
Im Zweikampf steckte er nicht zurück, hatte Superstar Dzeko gut im Griff.
Kevin Danso – 4
Dem Tottenham-Legionär war die Nervosität mit einem unsauberen Passspiel in der Anfangsphase anzusehen. Danach fing er sich.
Phillipp Mwene – 4
Die meisten Angriffe gingen über seine Seite. Seine Flanken sorgten immer wieder für Gefahr – stark.
Nicolas Seiwald – 3
War bei den zweiten Bällen gefordert, im Zentrum aber auch schon präsenter.
Xaver Schlager – 3
Bemühte sich, sein Pass vor einem Konter landete jedoch im Out, was schmerzte.
Patrick Wimmer – 3
Spielte sich gut frei, traf aber nicht immer die richtige Entscheidung.
Christoph Baumgartner – 2
Viel zu wenige Impulse für seine Verhältnisse.
Marcel Sabitzer – 4
Er war anfangs nicht im Spiel, nach der Pause viel aktiver. Top-Flanke zum Ausgleich.
Marko Arnautovic – 4
Kämpferisch haute „Arnie“ auf dem Platz alles rein.
Michael Gregoritsch – 5
Sein Tor ist unbezahlbar.
Stefan Posch – 3
Souverän.
Romano Schmid – 3
Unauffällig.
Schöpf – 0
zu kurz eingesetzt
