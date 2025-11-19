Chile so fern, Problem so nah

35 Jahre nach dem Ende der Diktatur des Augusto Pinochet ist Chile mehr denn je ein tief gespaltenes Land. Von den acht Präsidentschaftskandidaten in der ersten Runde filterten die Wähler zur Stichwahl die zwei Extreme heraus: die Kommunistin Jeanette Jara und den Pinochet-Nostalgiker Jose Antonio Kast, der die Wahl gewinnen wird. Kast ist ebenso deutschstämmig wie zwei andere Rechtskandidaten. Sein Vater war als Wehrmachtsoffizier mit einem Rotkreuzausweis nach Chile gekommen.