Nach Villach-Anschlag Wirbel um „Terror-Zeitbombe“

Neun Monate nach dem Anschlag von Villach gibt es zwar noch immer keine fertige Anklage, dafür aber einen Präventivschlag gegen Islamismus: Mehrere Extremisten wurden festgenommen, Waffen beschlagnahmt. Und auch der terrorverdächtige Syrer Ahmad G. sorgt in der Haft in Klagenfurt weiterhin für Wirbel.