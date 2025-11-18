Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

3,5 Mrd. Betroffene!

Wiener Forscher entdeckten neue Lücke in WhatsApp

Digital
18.11.2025 15:00
WhatsApp synchronisiert im Hintergrund das Telefonbuch mit dem Server von Meta.
WhatsApp synchronisiert im Hintergrund das Telefonbuch mit dem Server von Meta.(Bild: EPA/RITCHIE B. TONGO)

Wiener Forscher haben eine gefährliche Sicherheitslücke in WhatsApp entdeckt. Durch die Schwachstelle im sogenannten Contact Discovery Mechanismus des Messengers konnten sie eine Gesamtauswertung aller WhatsApp-Konten weltweit durchführen und sage und schreibe 3,5 Milliarden WhatsApp-Konten identifizieren.

0 Kommentare

Das teilte die Universität Wien am Dienstag mit. WhatsApp hat der Aussendung zufolge das Problem inzwischen in Zusammenarbeit mit den Forscherinnen und Forschern behoben und die Lücke geschlossen.

Speichert man als WhatsApp-Nutzer eine neue Telefonnummer in sein Handy, sieht man rasch, ob es die Möglichkeit gibt, mit dieser Person über WhatsApp in Kontakt zu treten. Denn WhatsApp synchronisiert im Hintergrund das Telefonbuch mit dem Server von Meta, dem Betreiber von WhatsApp, erklärte Gabriel Gegenhuber von der Uni Wien. Der Informatiker hat mit seinen Kolleginnen und Kollegen von der Universität Wien und von SBA Research, einem Forschungszentrum für Informationssicherheit, gezeigt, wie dieser Contact Discovery Mechanismus für großflächige User-Enumeration missbraucht werden kann.

Mehr als 100 Millionen Telefonnummern pro Stunde 
Den Forschern gelang es so, mehr als 100 Millionen Telefonnummern pro Stunde bei dem Server abzufragen. Dadurch konnten sie schließlich mehr als 3,5 Milliarden aktive Konten weltweit bestätigen. Ob das tatsächlich alle existierenden WhatsApp-Konten sind, wissen die Informatiker nicht exakt, „so grob müsste es aber hinkommen“, es sei jedenfalls die Untergrenze, so Gegenhuber.

„Üblicherweise sollten nicht so viele Anfragen in so kurzer Zeit und von einer Quelle bzw. von einem Server beantwortet werden“, erklärte Gegenhuber. Aufgrund der Sicherheitslücke konnten die Forscher allerdings unbegrenzt Anfragen an den Server stellen und so schließlich eine weltweite Erhebung machen.

Zusätzliche Metadaten extrahiert
Dadurch konnten sie Daten wie Telefonnummer, die für die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung notwendigen öffentlichen Schlüssel, Zeitstempel und – falls öffentlich eingestellt – Profilbild und About-Text sammeln. Aus diesen Daten war es den Experten möglich, zusätzliche Metadaten zu extrahieren, die Rückschlüsse auf das Betriebssystem von Nutzern, das Alter des Kontos sowie die Anzahl der verbundenen Sekundärgeräte, etwa für WhatsApp Web, zuließen.

Das Forschungsteam konnte so auch Millionen aktive WhatsApp-Konten in Ländern identifizieren, in denen die Plattform offiziell verboten ist, etwa in China, Iran und Myanmar. Sie zeigten weiters, dass fast die Hälfte aller Telefonnummern, die im Facebook-Datenleck von 2021 auftauchten, weiterhin auf WhatsApp aktiv waren. Bei diesem Leck wurden damals die persönlichen Daten von mehr als 530 Millionen Facebook-Nutzern weltweit im Internet veröffentlicht. Für die Wiener Forscher verdeutlicht dies ein anhaltendes Risiko für kompromittierte Nummern, etwa um das Ziel von Scam Calls zu werden.

Meta schloss Schwachstelle bereits
Die Experten konnten auch einige allgemeine Erkenntnisse über WhatsApp-Nutzer erlangen. Dazu zählt die weltweite Verteilung von Android- (81 Prozent) gegenüber iOS-Geräten (19 Prozent), regionale Unterschiede im Datenschutzverhalten, etwa bei der Verwendung öffentlicher Profilbilder oder About-Texte, sowie Unterschiede in der Aktivität und dem Wachstum von WhatsApp-Konten in verschiedenen Ländern.

Die Informatiker haben ihre Ergebnisse an Meta, den Betreiber von WhatsApp, gemeldet. Dieser habe seitdem die Schwachstelle geschlossen.

Lesen Sie auch:
Polizisten sollen den Verkehr überwachen, aber nicht online verkünden, wo sie blitzen werden.
Über 1000 Mitglieder
Polizist verriet auf WhatsApp, wo Blitzer stehen
17.11.2025
Abstimmung ist fake
Harmloser WhatsApp-Aufruf lockt in dreiste Falle
12.11.2025
Vertrauen erschlichen
In WhatsApp-Gruppe eingeladen und abgezockt
30.10.2025

Betont wird, dass in der Studie nicht auf die Ende-zu-Ende-verschlüsselten Nachrichteninhalte zugegriffen und keine personenbezogenen Daten veröffentlicht oder weitergegeben wurden. Alle abgerufenen Daten seien vor der Veröffentlichung der Studienergebnisse gelöscht worden.

Risiken bei Sammlung von Metadaten 
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung schütze den Inhalt von Nachrichten, aber nicht unbedingt die damit verbundenen Metadaten, betont Co-Autor Aljosha Judmayer von der Uni Wien. Die Arbeit, deren Ergebnisse im Februar bei einer Fachtagung in den USA offiziell präsentiert werden, zeige, dass „Datenschutzrisiken auch entstehen können, wenn solche Metadaten in großem Umfang gesammelt und analysiert werden“.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Eine Strategie, mit sinkender Reichweite von Elektroautos bei Frost umzugehen: Warm anziehen und ...
Krone Plus Logo
Erstaunliche Messungen
So viel Reichweite verliert Ihr E-Auto im Winter
Interessant: In unserem Balkonkraftwerk-Dauertest geht es im Herbst mit der Selbstversorgung ...
Krone Plus Logo
Solarbank im Dauertest
Balkonkraftwerk im Herbst: Kehrt Ernüchterung ein?
Das deutsche Start-up Helsing ist auf den militärischen Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) ...
Helsing will Allianzen
Autozulieferer: Geheime Reserve für Militärdrohnen
Genau wie die US-Tarnkappenbomber der B-2- und B-21-Reihe verzichtet der „Mysteriöse Drache“ auf ...
Krone Plus Logo
Als „Wingman“ für J-20
China enthüllt Stealth-Drohne „Mysteriöser Drache“
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
210.013 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
205.555 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
200.567 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Gericht
Freigesprochene aus Fall Anna (12) festgenommen
639 mal kommentiert
Der erhobene Zeigefinger von Anwalt Mirsad Musliu hatte wenig Wirkung. Sein Mandant sitzt ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
619 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Digital
3,5 Mrd. Betroffene!
Wiener Forscher entdeckten neue Lücke in WhatsApp
Legt Webseiten lahm
Netzwerk-Riese sorgt weltweit für Internetausfälle
Krone Plus Logo
Erstaunliche Messungen
So viel Reichweite verliert Ihr E-Auto im Winter
Krone Plus Logo
Heimliche Aufnahmen
Wie Metas Datenbrille „schamlos“ missbraucht wird
Mit „stillem Song“
Paul McCartney protestiert gegen KI-erzeugte Musik

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf