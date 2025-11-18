Wiener Forscher entdeckten neue Lücke in WhatsApp

Speichert man als WhatsApp-Nutzer eine neue Telefonnummer in sein Handy, sieht man rasch, ob es die Möglichkeit gibt, mit dieser Person über WhatsApp in Kontakt zu treten. Denn WhatsApp synchronisiert im Hintergrund das Telefonbuch mit dem Server von Meta, dem Betreiber von WhatsApp, erklärte Gabriel Gegenhuber von der Uni Wien. Der Informatiker hat mit seinen Kolleginnen und Kollegen von der Universität Wien und von SBA Research, einem Forschungszentrum für Informationssicherheit, gezeigt, wie dieser Contact Discovery Mechanismus für großflächige User-Enumeration missbraucht werden kann.