Fans von Stephen King
Mann macht Heiratsantrag vor „Horror-Haus“
Hoffentlich ist es nicht der Beginn einer Horror-Ehe: Bruno Soler und Adriana Blasquez sind seit ihrer Kindheit eingefleischte Fans von Stephen King. Weshalb der gebürtige Brasilianer seine Lebensgefährtin zum 13. Jahrestag ihres ersten Dates nach Bangor (Bundesstaat Maine) lockte – um ihr vor dem Haus des „Master of Horror“ einen Heiratsantrag zu machen.
Für Nichteingeweihte: Bangor ist die Vorlage der fiktiven Kleinstadt Derry, in der von „Es“ bis „Friedhof der Kuscheltiere“ viele von Kings Gänsehaut-Romanen spielen. Die rot-weiße Villa des legendären Autors wurde im viktorianischen Stil errichtet und liegt am Stadtrand von Bangor. In einem Interview verriet King einst, dass seine Nachbarschaft ihm unter anderem die Idee für seinen blutrünstigen Clown Pennywise gegeben habe.
Kniefall mit Ring
Vor dem von einer Fledermaus-ähnlichen Kreatur bewachten Eingangstor der King-Villa ging Soler vor seiner Liebsten plötzlich auf die Knie und holte eine Totenkopfschachtel mit einem Ring darin hervor. Dem Sender NBC10Boston verriet er: „Ein Spruch von Stephen King ist ,Alles passiert in Maine‘. Und da wir schon immer mal sein Anwesen besuchen wollten, war es für mich die perfekte Gelegenheit, um Adrianas Hand anzuhalten.“
Die Braut in spe sagte natürlich „Ja“ und lud ihr Idol dann gleich im Fernsehen noch zu ihrer Hochzeit ein: „Er ist natürlich mehr als willkommen, da er schon lange ein wichtiger Teil in Brunos und meinem Leben ist.“
King und seine Frau Tabitha wohnen allerdings schon seit 2019 nicht mehr in dem Haus. Es dient inzwischen als Museum für Privattouren und enthält das Archiv der gesammelten Werke des 78-Jährigen.
