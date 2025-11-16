Mann macht Heiratsantrag vor „Horror-Haus“

Kniefall mit Ring

Vor dem von einer Fledermaus-ähnlichen Kreatur bewachten Eingangstor der King-Villa ging Soler vor seiner Liebsten plötzlich auf die Knie und holte eine Totenkopfschachtel mit einem Ring darin hervor. Dem Sender NBC10Boston verriet er: „Ein Spruch von Stephen King ist ,Alles passiert in Maine‘. Und da wir schon immer mal sein Anwesen besuchen wollten, war es für mich die perfekte Gelegenheit, um Adrianas Hand anzuhalten.“