Wenn rennende Flusspferde das Wetter vorhersagen

Zwischen verdorrten Maisfeldern und reißenden Wassermassen suchen die Menschen im südostafrikanischen Malawis nach Wegen, dem Klimawandel zu trotzen – mit uraltem Wissen wie rennenden Flusspferden, mit neuem Wissen und mit der Stärke der Frauen, die Felder bestellen, Kinder ernähren und den Wandel vorantreiben.