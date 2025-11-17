Eine Olympische Fackel für Hannas Geburtstagstorte

Sie feiert am Tag der Eröffnungszeremonie der Olympischen Winterspiele ihren 18. Geburtstag. Und die Chancen stehen nicht schlecht, dass Hanna Karrer am 6. Februar die Jüngste sein wird, die dann im Mailänder „San Siro“-Stadion mit der ÖOC-Mannschaft feierlich einziehen wird.