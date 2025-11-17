Eine Olympische Fackel für Hannas Geburtstagstorte

Die Olympischen Spiele werfen bereits ihren langen Schatten voraus. Snowboard-Ass Hanna Karrer könnte als jüngste österreichische Teilnehmerin doppelten Grund zum Feiern haben.
Sie feiert am Tag der Eröffnungszeremonie der Olympischen Winterspiele ihren 18. Geburtstag. Und die Chancen stehen nicht schlecht, dass Hanna Karrer am 6. Februar die Jüngste sein wird, die dann im Mailänder „San Siro“-Stadion mit der ÖOC-Mannschaft feierlich einziehen wird.
