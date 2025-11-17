Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuer Bürgermeister

Donald Trump offen für Treffen mit Zohran Mamdani

Außenpolitik
17.11.2025 20:47
Der neue New Yorker Stadtchef musste sich scharfe Attacken vom US-Präsidenten gefallen lassen.
Der neue New Yorker Stadtchef musste sich scharfe Attacken vom US-Präsidenten gefallen lassen.(Bild: AFP/CHARLY TRIBALLEAU)

US-Präsident Donald Trump signalisiert erstmals ein „Ja“ für ein Treffen mit New Yorks neuem Bürgermeister Zohran Mamdani. Die Stadt steht nach Provokationen aus dem weißen Haus vor einem politisch heiklen Start. Wie wird das neue Stadtoberhaupt auf Trumps Machtspielchen reagieren?

0 Kommentare

Nun also doch. Nach den vielen Anfeindungen gegen den Anfang November neu gewählten New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani gibt es grünes Licht für ein Treffen von US-Präsident Donald Trump. Der sagte dabei konkret: „Der Bürgermeister von New York würde sich gerne mit uns treffen. Wir werden etwas hinbekommen. Wir wollen, dass alles funktioniert für New York.“ Der Demokrat Mamdani würde dafür gerne nach New York kommen, hatte aber auch betont, dass er Provokationen des US-Präsidenten entschieden begegnen wolle. 

Mamdani unter Beschuss
Trump hatte den mit 50,4 Prozent der Stimmen gewählten, in Uganda geborenen US-Politiker mit indischen Wurzeln davor mehrfach attackiert. Immer wieder bezeichnete er ihn dabei als „Kommunist“. Außerdem hatte er mit einer Einbehaltung der Bundesmittel für die Stadt, in der der Präsident selbst geboren ist, gedroht. 

Neuer Kurs für New York City
Der 34-jährige Mamdani wird ab Jänner als Bürgermeister den 116-Milliarden-Dollar-Haushalt der Metropole sowie Hunderttausende Beamte verantworten. Seit seinem Wahlsieg hätten sich nach einem Aufruf mehr als 50.000 Menschen für Jobs in seinem Rathaus beworben, teilte er auf X mit. Zudem habe er bereits rund eine Million Dollar an Spenden für die Vorbereitungen auf dem Weg zu seinem Amtsantritt erhalten. Im Wahlkampf setzte er auf das Ziel, das Leben in der größten Stadt der USA wieder leistbarer zu machen. Dafür kündigte er einen Mietendeckel, kostenlose Kinderbetreuung und bessere Busverbindungen an – finanziert durch höhere Steuern für Wohlhabende und Unternehmen. 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
189.231 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
183.281 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte
182.130 mal gelesen
Am Dienstag wartet nun der große Showdown gegen Bosnien auf das ÖFB-Team. 
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
827 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
707 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Mehr Außenpolitik
Neuer Bürgermeister
Donald Trump offen für Treffen mit Zohran Mamdani
Friedenstruppe in Gaza
Hamas sieht in US-Resolution „Vormundschaft“
Krone Plus Logo
Prozess um Parteichef
17 Jahre nach Haider-Tod wird BZÖ Fall für Gericht
Strenge Bedingungen
Neue Wende in Ungarns Polit-Streit mit der Strabag
Nach ewigem Hickhack
Billigstromgesetz steht endlich vor dem Vollzug
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf