Donald Trump offen für Treffen mit Zohran Mamdani

US-Präsident Donald Trump signalisiert erstmals ein „Ja“ für ein Treffen mit New Yorks neuem Bürgermeister Zohran Mamdani. Die Stadt steht nach Provokationen aus dem weißen Haus vor einem politisch heiklen Start. Wie wird das neue Stadtoberhaupt auf Trumps Machtspielchen reagieren?
Nun also doch. Nach den vielen Anfeindungen gegen den Anfang November neu gewählten New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani gibt es grünes Licht für ein Treffen von US-Präsident Donald Trump. Der sagte dabei konkret: „Der Bürgermeister von New York würde sich gerne mit uns treffen. Wir werden etwas hinbekommen. Wir wollen, dass alles funktioniert für New York.“ Der Demokrat Mamdani würde dafür gerne nach New York kommen, hatte aber auch betont, dass er Provokationen des US-Präsidenten entschieden begegnen wolle.
Mamdani unter Beschuss
Trump hatte den mit 50,4 Prozent der Stimmen gewählten, in Uganda geborenen US-Politiker mit indischen Wurzeln davor mehrfach attackiert. Immer wieder bezeichnete er ihn dabei als „Kommunist“. Außerdem hatte er mit einer Einbehaltung der Bundesmittel für die Stadt, in der der Präsident selbst geboren ist, gedroht.
Neuer Kurs für New York City
Der 34-jährige Mamdani wird ab Jänner als Bürgermeister den 116-Milliarden-Dollar-Haushalt der Metropole sowie Hunderttausende Beamte verantworten. Seit seinem Wahlsieg hätten sich nach einem Aufruf mehr als 50.000 Menschen für Jobs in seinem Rathaus beworben, teilte er auf X mit. Zudem habe er bereits rund eine Million Dollar an Spenden für die Vorbereitungen auf dem Weg zu seinem Amtsantritt erhalten. Im Wahlkampf setzte er auf das Ziel, das Leben in der größten Stadt der USA wieder leistbarer zu machen. Dafür kündigte er einen Mietendeckel, kostenlose Kinderbetreuung und bessere Busverbindungen an – finanziert durch höhere Steuern für Wohlhabende und Unternehmen.
