Donald Trump offen für Treffen mit Zohran Mamdani

Neuer Kurs für New York City

Der 34-jährige Mamdani wird ab Jänner als Bürgermeister den 116-Milliarden-Dollar-Haushalt der Metropole sowie Hunderttausende Beamte verantworten. Seit seinem Wahlsieg hätten sich nach einem Aufruf mehr als 50.000 Menschen für Jobs in seinem Rathaus beworben, teilte er auf X mit. Zudem habe er bereits rund eine Million Dollar an Spenden für die Vorbereitungen auf dem Weg zu seinem Amtsantritt erhalten. Im Wahlkampf setzte er auf das Ziel, das Leben in der größten Stadt der USA wieder leistbarer zu machen. Dafür kündigte er einen Mietendeckel, kostenlose Kinderbetreuung und bessere Busverbindungen an – finanziert durch höhere Steuern für Wohlhabende und Unternehmen.