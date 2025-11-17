Wien will jetzt eigene Tarife nur für Einheimische

Wiens Kassen sind leer, die Preise steigen – und nun stellt Bürgermeister Michael Ludwig ein Modell in Aussicht, das Einheimische entlasten und Touristen stärker zur Kasse bitten könnte. Doch noch steht die EU im Weg. Warum das heikle Vorhaben jetzt Fahrt aufnimmt und warum das jeder Wiener mit offenen Armen begrüßen sollte.
Die Diskussionen um die sogenannten Einheimischentarife werden ursprünglich auf anderen Höhenmetern geführt – Skigebiete wollen der eigenen Bevölkerung günstigere Tickets anbieten und verstärkt Touristen zur Kasse bitten. Geht nicht, sagt die EU, womit es für alle teurer bleibt. Denn diese Österreicher-zuerst-Karten würden gegen das EU-Diskriminierungsverbot verstoßen.
