Wien will jetzt eigene Tarife nur für Einheimische

Die Diskussionen um die sogenannten Einheimischentarife werden ursprünglich auf anderen Höhenmetern geführt – Skigebiete wollen der eigenen Bevölkerung günstigere Tickets anbieten und verstärkt Touristen zur Kasse bitten. Geht nicht, sagt die EU, womit es für alle teurer bleibt. Denn diese Österreicher-zuerst-Karten würden gegen das EU-Diskriminierungsverbot verstoßen.