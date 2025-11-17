Vorteilswelt
WM-Qualifikation

Konferenz mit Niederlande ab 20.45 Uhr LIVE

Fußball International
17.11.2025 05:21
Für die Niederländer ist das WM-Ticket nur noch Formsache.
Für die Niederländer ist das WM-Ticket nur noch Formsache.(Bild: AP/Matthias Brancaleone)

Letzter Spieltag der WM-Qualifikation in den Gruppen G und L: Unter anderem sind die Niederlande und Kroatien im Einsatz – mit sportkrone.at sind Sie ab 20.45 Uhr live dabei (siehe Ticker unten).

Hier gibt es den Liveticker:

Die Qualifikation der Niederlande (17 Punkte, +19 Tore) für die Weltmeisterschaft ist vor dem Spiel gegen Litauen nur noch Formsache. Auf Polen (14, +6), das auf Malta antreten muss, warten die Play-offs.

In der Gruppe L hat Kroatien (19 Zähler) das direkte Ticket schon vor dem Gruppenfinale gegen Montenegro gelöst. Tschechien (13), das heute Gibraltar empfängt, wird in den Play-offs antreten.

