Funde melden! Plattwurm erstmals in Tulln entdeckt

Sorge um unsere Regenwürmer

Ursprünglich stammt die Art aus Südamerika, breitet sich aber seit einigen Jahren rasant in Europa aus, vor allem über den Handel mit Zierpflanzen. In Frankreich wurden innerhalb eines Monats mehr als 1500 Exemplare aus einem einzigen Garten gesammelt, was die Anpassungsfähigkeit der Art und ihre Fähigkeit, hohe Dichten zu erreichen, unterstreicht.