Funde melden! Plattwurm erstmals in Tulln entdeckt

Ein winziger, aber potenziell gefährlicher Besucher aus Südamerika hat erstmals Österreich erreicht: „Obama nungara“, eine räuberische Plattwurm-Art, wurde in einer Gärtnerei bei Tulln (Niederösterreich) nachgewiesen. Für Forscher ist der Fund ein Warnsignal – die Tiere fressen bevorzugt Regenwürmer, die für gesunde Böden unverzichtbar sind.
Wie das Naturhistorische Museum (NHM) Wien gemeinsam mit der Universität Innsbruck berichtet, wurden zwischen November 2022 und August 2024 insgesamt vier Exemplare entdeckt. Genetische Analysen bestätigten eindeutig die Identität der Tiere als „Obama nungara“. Der ungewöhnliche Gattungsname „Obama“ stammt aus der brasilianischen Tupi-Sprache und bedeutet „Blatt-Tier“ – eine Anspielung auf die abgeflachte Körperform der Plattwürmer.
Haben kaum Fressfeinde
Landplanarien sind nachtaktive Räuber, die sich bevorzugt in feuchten Bodenschichten, unter Steinen, Holz oder Laub aufhalten. Ihre Beute umfasst Regenwürmer, Nacktschnecken, Insektenlarven und Asseln. Nur wenige andere Tiere fressen die Plattwürmer, was ihnen eine dominierende Rolle als Bodenprädatoren verschafft. Die gefundenen Exemplare waren über fünf Zentimeter lang und zeigten typische gestreifte Muster mit zahlreichen kleinen Augen – ein auffälliges Erscheinungsbild für Plattwürmer.
Sorge um unsere Regenwürmer
Ursprünglich stammt die Art aus Südamerika, breitet sich aber seit einigen Jahren rasant in Europa aus, vor allem über den Handel mit Zierpflanzen. In Frankreich wurden innerhalb eines Monats mehr als 1500 Exemplare aus einem einzigen Garten gesammelt, was die Anpassungsfähigkeit der Art und ihre Fähigkeit, hohe Dichten zu erreichen, unterstreicht.
Die Forscher betonen, dass „Obama nungara“ potenziell die heimischen Regenwurmpopulationen beeinträchtigen könnte. Regenwürmer sind entscheidend für den Nährstoffkreislauf und die Bodenstruktur, sodass ein Rückgang langfristig die Bodenqualität beeinflussen könnte. Bisher liegen jedoch noch keine detaillierten ökologischen Studien zum direkten Einfluss der Plattwürmer auf ihre Beutetiere vor.
Sichtungen sollten gemeldet werden
Österreich liegt laut Verbreitungsmodellen am östlichen Rand des für die Art geeigneten Gebiets. Ob sich „Obama nungara“ hier erfolgreich etablieren wird, ist noch unklar. Klimawandel und zunehmende Erwärmung könnten jedoch auch in Österreich passende Lebensräume schaffen.
Der Fund zeigt einmal mehr die Dringlichkeit, invasive Arten gezielt zu überwachen und frühzeitig Maßnahmen zu ergreifen – insbesondere im Zusammenhang mit globalem Pflanzenhandel. Forscher raten, Sichtungen zu dokumentieren und Experten oder Naturbeobachtungsplattformen zu melden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.