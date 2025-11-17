Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sorge um Regenwürmer

Funde melden! Plattwurm erstmals in Tulln entdeckt

Österreich
17.11.2025 20:48
Auf den ersten, ungeübten Blick wirkt der Wurm wie eine Nacktschnecke, dabei ist es die nächste ...
Auf den ersten, ungeübten Blick wirkt der Wurm wie eine Nacktschnecke, dabei ist es die nächste invasive Art, die unsere Artenvielfalt auf die Probe stellt.(Bild: Pierre Gros)

Ein winziger, aber potenziell gefährlicher Besucher aus Südamerika hat erstmals Österreich erreicht: „Obama nungara“, eine räuberische Plattwurm-Art, wurde in einer Gärtnerei bei Tulln (Niederösterreich) nachgewiesen. Für Forscher ist der Fund ein Warnsignal – die Tiere fressen bevorzugt Regenwürmer, die für gesunde Böden unverzichtbar sind.

0 Kommentare

Wie das Naturhistorische Museum (NHM) Wien gemeinsam mit der Universität Innsbruck berichtet, wurden zwischen November 2022 und August 2024 insgesamt vier Exemplare entdeckt. Genetische Analysen bestätigten eindeutig die Identität der Tiere als „Obama nungara“. Der ungewöhnliche Gattungsname „Obama“ stammt aus der brasilianischen Tupi-Sprache und bedeutet „Blatt-Tier“ – eine Anspielung auf die abgeflachte Körperform der Plattwürmer.

Haben kaum Fressfeinde
Landplanarien sind nachtaktive Räuber, die sich bevorzugt in feuchten Bodenschichten, unter Steinen, Holz oder Laub aufhalten. Ihre Beute umfasst Regenwürmer, Nacktschnecken, Insektenlarven und Asseln. Nur wenige andere Tiere fressen die Plattwürmer, was ihnen eine dominierende Rolle als Bodenprädatoren verschafft. Die gefundenen Exemplare waren über fünf Zentimeter lang und zeigten typische gestreifte Muster mit zahlreichen kleinen Augen – ein auffälliges Erscheinungsbild für Plattwürmer.

Sorge um unsere Regenwürmer
Ursprünglich stammt die Art aus Südamerika, breitet sich aber seit einigen Jahren rasant in Europa aus, vor allem über den Handel mit Zierpflanzen. In Frankreich wurden innerhalb eines Monats mehr als 1500 Exemplare aus einem einzigen Garten gesammelt, was die Anpassungsfähigkeit der Art und ihre Fähigkeit, hohe Dichten zu erreichen, unterstreicht.

Lesen Sie auch:
Im Haus des Meeres
Zufallsfund: Fleischfressende Wurmarten entdeckt
15.01.2025
Wertvoller Erdbewohner
Taub, stumm, nackt und unverzichtbar!
14.02.2025

Die Forscher betonen, dass „Obama nungara“ potenziell die heimischen Regenwurmpopulationen beeinträchtigen könnte. Regenwürmer sind entscheidend für den Nährstoffkreislauf und die Bodenstruktur, sodass ein Rückgang langfristig die Bodenqualität beeinflussen könnte. Bisher liegen jedoch noch keine detaillierten ökologischen Studien zum direkten Einfluss der Plattwürmer auf ihre Beutetiere vor.

Sichtungen sollten gemeldet werden
Österreich liegt laut Verbreitungsmodellen am östlichen Rand des für die Art geeigneten Gebiets. Ob sich „Obama nungara“ hier erfolgreich etablieren wird, ist noch unklar. Klimawandel und zunehmende Erwärmung könnten jedoch auch in Österreich passende Lebensräume schaffen.

Der Fund zeigt einmal mehr die Dringlichkeit, invasive Arten gezielt zu überwachen und frühzeitig Maßnahmen zu ergreifen – insbesondere im Zusammenhang mit globalem Pflanzenhandel. Forscher raten, Sichtungen zu dokumentieren und Experten oder Naturbeobachtungsplattformen zu melden.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
189.231 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
183.281 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte
182.130 mal gelesen
Am Dienstag wartet nun der große Showdown gegen Bosnien auf das ÖFB-Team. 
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
827 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
707 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Mehr Österreich
Sorge um Regenwürmer
Funde melden! Plattwurm erstmals in Tulln entdeckt
Mehrere Tiere tot
Vogelgrippe: Erster Fall bei Nutztieren bestätigt
Schwerer Unfall
Riesige Glasscheibe wurde Arbeitern zum Verhängnis
Überraschend einfach
Weniger Alkohol? Diese simple Methode kann helfen
Auf Syphilis etc.
ÖH und AIDS-Hilfen bieten kostenlose STI-Tests an
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf