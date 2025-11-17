17 Jahre nach Haider-Tod wird BZÖ Fall für Gericht

Ein brisanter Prozess beschäftigt die Kärntner Justiz: 20 Jahre nach der Parteigründung des Bündnis Zukunft Österreich durch den verstorbenen Jörg Haider geht es um Haftungen, Obmannschaft und 700.000 Euro Steuergeld. Vor kurzem fiel dazu auch bereits in erster Instanz ein Urteil, gegen das aber berufen wurde.