Prozess um Parteichef

17 Jahre nach Haider-Tod wird BZÖ Fall für Gericht

Kärnten
17.11.2025 19:00
Aus Blau wurde Orange: Jörg Haider gründete 2005 das BZÖ.
Aus Blau wurde Orange: Jörg Haider gründete 2005 das BZÖ.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Ein brisanter Prozess beschäftigt die Kärntner Justiz: 20 Jahre nach der Parteigründung des Bündnis Zukunft Österreich durch den verstorbenen Jörg Haider geht es um Haftungen, Obmannschaft und 700.000 Euro Steuergeld. Vor kurzem fiel dazu auch bereits in erster Instanz ein Urteil, gegen das aber berufen wurde.

Um diesen aktuellen Prozess näher zu beleuchten, muss man 20 Jahre in die Vergangenheit blicken. Im April 2005 sorgte der damalige FP-Boss Jörg Haider für einen Knalleffekt: Er hatte von FP-internen Querelen genug und gründete mit dem Bündnis Zukunft Österreich überraschend eine neue Partei.

Kärnten
Prozess um Parteichef
