Bei dieser Musik werden unsere Helden emotional

Mit mehr Gepäck als sonst war Österreichs Daviscup-Team am Freitag nach Bologna zur historischen Teilnahme am Finalturnier angereist. Die auch bedingte, dass diesmal die Tennishelden eine Garnitur an Anzügen mitnahmen. Denn Sonntag wurde zum feierlichen Empfang geladen. „Das war ungewohnt, aber eine coole Abwechslung, sich mal in Schale zu werfen“, meinte Jurij Rodionov, der Held von Debrecen.