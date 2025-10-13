Vorteilswelt
Finanzexperte warnt:

Wer 2025 in Pension geht, verliert lebenslang Geld

Wirtschaft
13.10.2025 06:01
Wer statt im November oder Dezember 2025 erst im Jänner oder Februar 2026 in Pension geht, ...
Wer statt im November oder Dezember 2025 erst im Jänner oder Februar 2026 in Pension geht, erhält das ganze Leben lang viel mehr.(Bild: lev dolgachov – stock.adobe.com)

Ein renommierter Finanzjournalist schlägt Alarm. Sein dringender Rat an alle, die noch heuer in den Ruhestand treten wollen: Warten Sie unbedingt noch ein paar Monate! Wer stattdessen erst im Jänner oder Februar 2026 in Pension geht, kassiert lebenslang deutlich mehr. Das Geheimnis: eine Rekord-Erhöhung zum Jahreswechsel, die nur Aktive bekommen.

Jeder, der es nicht abwarten kann und noch heuer in Ruhestand geht, schneidet finanziell deutlich schlechter ab. Man verpasst die größte Aufwertung des Pensionskontos, die es je gab. Die Folge sind lebenslange Einbußen. Ein Experte klärt auf und sagt, was Betroffene tun können.

