Südwind: „Mehr Militärpräsenz ist Einschüchterung“

Bewaffnete im Regenwald

Die Sicherheitskräfte sind sowohl am Konferenz-Gelände – sogar auf den Toiletten – als auch in der ganzen brasilianischen Stadt Belem. Auch das Hotel der österreichischen Delegation, darunter Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP), wird nachts von der Militärpolizei überwacht. Bewaffnete Personen waren zudem m itten im Regenwald in einem Nationalpark zu sehen. Zeitgleich sind nach Jahren stark eingeschränkter Proteste bei Klimakonferenzen in den autoritären Staaten Ägypten, Dubai und Aserbaidschan sowohl am Gelände als auch außerhalb lautstarke und große Demonstrationen erlaubt.