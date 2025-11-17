Kein Deal: Trump sauer auf „dumme“ Handelspartner

Zoll-Disput vor allem mit China

Im Zuge dieses Treffens kündigte Trump unter anderem an, die Zölle auf chinesische Importe um zehn Prozentpunkte zu senken – von 57 auf 47 Prozent. China habe im Gegenzug zugesagt, mit den USA bei der Bekämpfung der Fentanyl-Krise zusammenzuarbeiten. Darüber hinaus erklärte Trump, er werde die eigentlich für 1. November geplante Einführung eines weiteren 100-Prozent-Zolls auf chinesische Waren vorerst nicht umsetzen.