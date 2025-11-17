Was wirklich hinter Trumps „Epstein‑Angst“ steckt

„Verschwörungstheorie, die von Trumps Anhängern verbreitet wurde“

Die Epstein-Akten sind besonders brisant, weil sie mit bereits kursierenden Verschwörungstheorien über eine Insel reicher Männer in Verbindung stehen, auf der Jugendliche missbraucht worden sein sollen. Heinisch erklärt:

„In den USA gibt es natürlich Verschwörungstheorien. Da gibt es Reiche und Schöne, die sollen angeblich Kinder kidnappen und deren Blut trinken. Das klingt phantastisch, ist aber eine Verschwörungstheorie, die selbst von Trumps Anhängern verbreitet wurde. Und diese Epstein-Sache kommt dem Ganzen schon sehr nahe, und daher zirkuliert das ganz besonders in der Basis von Donald Trump. Da muss er jetzt aufpassen.“