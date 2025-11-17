Delfin will Lagune in Venedig nicht mehr verlassen

Warnung an Touristen

„Mimmo“ ist nicht nur ein Star für Touristen: Er trägt auch zwei Verletzungen an seiner Rückenflosse, vermutlich verursacht durch Schiffsschrauben. Die Hafenbehörde und die Forscher mahnen, dass der Delfin durch den Schiffsverkehr stark gefährdet ist. Zudem warnen sie vor dem Füttern durch Menschen: Obwohl es bisher keine Hinweise auf gezielte Fütterung gibt, könne das Tier so an „kostenloses Futter“ gewöhnt werden – eine Praxis, die in Südafrika und anderen Regionen bereits zu riskantem Verhalten bei Haien geführt habe.