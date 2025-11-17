Vorteilswelt
Haftbefehls Ehefrau:

„Ich kann es mir nicht immer leicht machen“

Society International
17.11.2025 21:36
Nina Anhan und ihr Ehemann, Rapper Haftbefehl
Nina Anhan und ihr Ehemann, Rapper Haftbefehl(Bild: Netflix)

Nina Anhan, die Ehefrau von Rapper Haftbefehl, ist zuversichtlich, dass alles gut werde. Ihr Mann ist aufgrund seines Drogenkonsums einmal beinahe gestorben, erklärte aber zuletzt bei kurzen Clubauftritten clean zu sein. „Hundert Prozent“, bestätigte Anhan jetzt.

„Meine Engergy, das sagt mir einfach, dass alles gut wird“, sagte die 35-Jährige in einem RTL-Interview. „Meine Aufgabe ist einfach Zusammenhalt. Ich will einfach die Familie auch schützen“, das sei ihre Priorität. Das Paar heiratete 2016 und hat zwei gemeinsame Kinder. „Es ist Ansichtssache, jeder fühlt anders“, sagte die gelernte Kosmetikerin zu Diskussionen, ob sie den Rapper nicht hätte verlassen sollen.

Ihr sei wichtig, sich auf jemand verlassen zu können, „der tough ist, loyal ist“. „Ich kann's mir auch nicht immer leicht machen und sagen: ‘Ich bin die Prinzessin hier, und wenn's mal schwer wird, dann geh‘ ich‘“, hielt Nina Anhan fest. „In guten wie in schlechten Zeiten würd‘ ich sagen jetzt“. Ihr Ehemann sage ihr 30 Mal am Tag, dass er sie liebe, dafür wolle sie auch kämpfen.

Lesen Sie auch:
Erst in der Nacht auf Samstag hatte Aykut Anhan (39), wie Haftbefehl mit bürgerlichem Namen ...
Es regnet Geldscheine
Rapper Haftbefehl legt vermummt Blitzauftritt hin
16.11.2025
Streaming-Kritik
Rapper Haftbefehl: „Ich war schon tot!“
06.11.2025

In der viel diskutierten Doku „Babo – Die Haftbefehl-Story“ wird nicht nur der musikalische Aufstieg des gebürtigen Offenbachers Aykut Anhan gezeigt, sondern auch sein Drogenkonsum – inklusive eines Vorfalls, bei dem er beinahe gestorben wäre.

Mehr Society International
Haftbefehls Ehefrau:
„Ich kann es mir nicht immer leicht machen“
Gewünschter Tod mit 89
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
Amors Pfeil
Jane Seymour: Neues Liebesglück mit 74 „ein Segen“
Schlimme Schulzeit
Bailey: Als schwuler Schüler nicht sicher
Haft statt „Duell“
Prank-YouTuber Jack Doherty provoziert Polizisten
