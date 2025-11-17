„Ich kann es mir nicht immer leicht machen“

Ihr sei wichtig, sich auf jemand verlassen zu können, „der tough ist, loyal ist“. „Ich kann's mir auch nicht immer leicht machen und sagen: ‘Ich bin die Prinzessin hier, und wenn's mal schwer wird, dann geh‘ ich‘“, hielt Nina Anhan fest. „In guten wie in schlechten Zeiten würd‘ ich sagen jetzt“. Ihr Ehemann sage ihr 30 Mal am Tag, dass er sie liebe, dafür wolle sie auch kämpfen.