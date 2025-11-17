Scheidung: Sporrer für Verschuldensprinzip

So könne etwa bereits der Auszug aus der gemeinsamen Wohnung als Verschulden gewertet werden, sagte Richterin Christine Miklau. Daher werde vielen Menschen nach dem Ende der Beziehung auch geraten, in der Wohnung zu bleiben. Das habe „erhebliche und manchmal katastrophale Folgen für die Kinder“. Dass 85 Prozent der Ehen einvernehmlich geschieden werden, führt Miklau darauf zurück, dass eine rasche Trennung gewünscht werde oder man ein Schmutzwäsche-Verfahren vermeiden wolle.