So wird die Beach-Mama zur echten Weltenbummlerin

Die steirischen Beachvolleyballer sind derzeit bei der WM in Australien im Einsatz. Die Schwestern Ronja und Dorina Klinger, die als Gruppenzweite den Aufstieg gepackt haben, können in Adelaide voll auf die Unterstützung ihrer Eltern bauen. Diese feuern auch die Herren um Christoph Dressler und Philipp Waller an, die ebenso aufgestiegen sind.
„Brasilien, China, Lettland, Schweiz, Litauen, Niederlande, Deutschland – und bei den Turnieren in Österreich sowieso“, zählt Tanja Klinger auf, in welchen Ländern sie für ihre Töchter Ronja und Dorina in den letzten zwei Jahren bei Beachvolleyball-Events rund um den Globus live vor Ort die Daumen gedrückt hat. Seit vergangenem Freitag ist ein weiteres Land abgehakt: Australien. Wo es aktuell gerade um die WM-Titel geht
