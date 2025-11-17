Deutschland gegen Slowakei ab 20.45 Uhr LIVE

Slowakei bisher einmal bei WM

2010 in Südafrika waren die Slowaken bisher das einzige Mal dabei und schafften es prompt in die K.-o.-Runde. Rekordnationalspieler Marek Hamsik ist eineinhalb Jahrzehnte später nicht mehr dabei, der 138-malige Auswahlakteur beendete seine Karriere vor ein paar Monaten. Im Kader steht aber weiter Peter Pekarik, der in der vierten Liga für die zweite Mannschaft von Hertha BSC spielt. Gesetzt ist Matus Bero. Er bildet mit Stanislav Lobotka das Herzstück des Mittelfeldes. Bisher zeichnete die Slowaken aber auch ihre Defensivarbeit aus: Nur zwei Gegentore kassierte die Mannschaft von Francesco Calzona.