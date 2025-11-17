Vorteilswelt
WM-Qualifikation

Deutschland gegen Slowakei ab 20.45 Uhr LIVE

Fußball International
17.11.2025 05:16
Deutschland reicht heute gegen die Slowakei ein Punkt für das WM-Ticket.
Deutschland reicht heute gegen die Slowakei ein Punkt für das WM-Ticket.(Bild: AFP/DANIEL ROLAND)

Showdown in der WM-Qualigruppe A: Deutschland trifft auf die Slowakei – mit sportkrone.at sind Sie ab 20.45 Uhr live dabei (siehe Ticker unten).

Hier gibt es den Liveticker:

Die Vorfreude auf das Spiel um die direkte WM-Teilnahme könnte bei der Slowakei kaum größer sein. Der Last-Minute-Sieg gegen Nordirland durch einen Debütanten-Treffer zwei Minuten nach der Einwechslung wurde zum ultimativen Stimmungsanheizer. „Es ist ein tolles Gefühl, dass wir ein so großes Spiel bestreiten können“, sagte Torschütze Tomas Bobcek vor dem Duell in Leipzig gegen den punktegleichen viermaligen Weltmeister.

Einmal erst spielte die Slowakei, ein Land, das deutlich weniger Einwohner hat als der Deutsche Fußball-Bund Mitglieder, bei einer WM-Endrunde und sorgte mit einem Sieg gegen den damaligen Titelverteidiger Italien für Furore. 15 Jahre ist das her. „Die Weltmeisterschaft rückt näher, aber wir sind noch nicht ganz da“, sagte Bobcek mit Blick auf die Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Der Mittelstürmer von Lechia Gdansk ergänzte: „Wir werden alles tun, um erfolgreich zu sein, auch wenn wir wissen, dass es schwierig werden wird.“

Slowakei bisher einmal bei WM
2010 in Südafrika waren die Slowaken bisher das einzige Mal dabei und schafften es prompt in die K.-o.-Runde. Rekordnationalspieler Marek Hamsik ist eineinhalb Jahrzehnte später nicht mehr dabei, der 138-malige Auswahlakteur beendete seine Karriere vor ein paar Monaten. Im Kader steht aber weiter Peter Pekarik, der in der vierten Liga für die zweite Mannschaft von Hertha BSC spielt. Gesetzt ist Matus Bero. Er bildet mit Stanislav Lobotka das Herzstück des Mittelfeldes. Bisher zeichnete die Slowaken aber auch ihre Defensivarbeit aus: Nur zwei Gegentore kassierte die Mannschaft von Francesco Calzona.

