Hamas sieht in US-Resolution „Vormundschaft“

Der Entwurf sieht unter anderem den Einsatz einer internationalen Friedenstruppe (ISF) vor. Die Terrororganisation Hamas sieht darin die Gefahr, dass sich diese mit Israels Regierung abstimmen und so zu einem Instrument werde, „das der Besatzung dient“. Sollte eine internationale Truppe aufgestellt werden, müsste diese „vollständig der Autorität und direkten Aufsicht der Vereinten Nationen unterstehen“ und ausschließlich mit palästinensischen Institutionen arbeiten.