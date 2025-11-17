Hamas sieht in US-Resolution „Vormundschaft“

Die US-Regierung hat eine Resolution vorgelegt, wie der Frieden im Gazastreifen gesichert werden soll. Die Hamas und weitere palästinensische Gruppen sehen darin allerdings die Gefahr „einer internationalen Vormundschaft“.
Der Entwurf sieht unter anderem den Einsatz einer internationalen Friedenstruppe (ISF) vor. Die Terrororganisation Hamas sieht darin die Gefahr, dass sich diese mit Israels Regierung abstimmen und so zu einem Instrument werde, „das der Besatzung dient“. Sollte eine internationale Truppe aufgestellt werden, müsste diese „vollständig der Autorität und direkten Aufsicht der Vereinten Nationen unterstehen“ und ausschließlich mit palästinensischen Institutionen arbeiten.
Die Hamas und weitere palästinensische Gruppen lehnen zudem jegliche Klauseln ab, die eine Entwaffnung fordern. Der UNO-Sicherheitsrat berät am heutigen Montag über die Lage im Nahen Osten. Dabei soll es auch um die US-Resolution gehen, die unter anderem von den Regierungen Ägyptens, Katars, der Vereinigten Arabischen Emirate, Pakistans, Saudi-Arabiens, Jordaniens und der Türkei unterstützt.
Zuletzt hatten sich auch die G7-Staaten für die rasche Absicherung des Nahost-Friedensplans für den Gazastreifen durch ein UNO-Sicherheitsratsmandat eingesetzt. Dieser sieht die Entwaffnung der Hamas, internationale Streitkräfte zur Stabilisierung des Küstengebiets und eine Übergangsregierung aus palästinensischen Technokratinnen und Technokraten vor.
