Euro am Montag unter 1,16 US-Dollar gesunken

Der Dollar hatte damit 0,8625 (0,8585) Euro gekostet. Der Euro wurde durch eine Dollar-Stärke belastet. Die US-Devise legte zu Beginn der Handelswoche zu allen anderen wichtigen Währungen zu, nachdem am Markt Zweifel an einer weiteren Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed im Dezember aufgekommen waren. „Einige Mitglieder des geldpolitischen Rates der Fed haben zuletzt bereits vorsichtigere Töne in Bezug auf eine geldpolitische Lockerung anklingen lassen und die marktseitigen Zinssenkungserwartungen haben nachgelassen“, heißt es in einem Kommentar der Landesbank Hessen-Thüringen.