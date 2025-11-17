Belgische TikToker hängten eigenes Bild in Louvre

Laut französischen Medienberichten handelt es sich bei den beiden um Neal und Senne, die für waghalsige Aktionen und Online-Pranks bekannt sind. „Wir sind eine Stunde vor der Schließung hingegangen, aber die Besucher mussten den Saal schon eine halbe Stunde später verlassen. Wir haben die Leinwand schnell aufgehängt. Es war unmöglich, sie an die Wand der ‘Mona Lisa‘ zu hängen – da stehen zu viele Wachen -, aber sie hängt im selben Raum“, erzählten sie im Video. In einem Museum im belgischen Gent hatten sie bereits eine ähnliche Aktion durchgeführt.