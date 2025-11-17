Blieb nur drei Minuten
Belgische TikToker hängten eigenes Bild in Louvre
Im Pariser Louvre haben zwei TikToker ein eigenes Bild an die Wand gehängt. Sie brachten dafür einen Rahmen aus Lego in das Museum mit und fassten das Bild damit ein. Es blieb allerdings nur drei Minuten dort, bevor es das Personal entfernte.
Schäden gab es nicht. Das Personal will aber juristisch gegen die beiden Männer vorgehen, die das Museum nach ihrer Aktion zügig verließen. Die Belgier hatten das Bild in der Nähe des weltberühmten Werks „Mona Lisa“ von Leonardo da Vinci angebracht. In einem Video erzählten sie, einen auseinander gebauten Rahmen aus Lego mitgebracht zu haben. Sie hätten die einzelnen Stücke unter sich aufgeteilt und den Rahmen nach der Sicherheitskontrolle zusammengesetzt.
Eine Louvre-Sprecherin sagte, dass weder die Lego-Teilchen noch das Papier oder das doppelseitige Klebeband im Museum verboten seien. Wegen der Sicherheitsmaßnahmen hätten die Belgier ihr Bild nicht noch näher an der „Mona Lisa“ aufhängen können.
Hier sehen Sie das Bild, das die beiden TikToker aufgehängt haben:
Laut französischen Medienberichten handelt es sich bei den beiden um Neal und Senne, die für waghalsige Aktionen und Online-Pranks bekannt sind. „Wir sind eine Stunde vor der Schließung hingegangen, aber die Besucher mussten den Saal schon eine halbe Stunde später verlassen. Wir haben die Leinwand schnell aufgehängt. Es war unmöglich, sie an die Wand der ‘Mona Lisa‘ zu hängen – da stehen zu viele Wachen -, aber sie hängt im selben Raum“, erzählten sie im Video. In einem Museum im belgischen Gent hatten sie bereits eine ähnliche Aktion durchgeführt.
Das Louvre in Paris ist das meistbesuchte Museum der Welt. Zuletzt war es in die Schlagzeilen geraten, weil Diebe vor ungefähr einem Monat in einem spektakulären Raubzug in das Museum eingedrungen waren und Schmuckstücke im Wert von etwa 88 Millionen Euro entwendet hatten. Inzwischen gab es Festnahmen. Der Vorfall hat auch eine Debatte über die Sicherheit der Kunsteinrichtung ausgelöst.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.